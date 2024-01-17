Bartın\'da etkili olan sis nedeniyle ulaşım yavaşladı

BARTIN'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü, ulaşım yavaşladı.

Kentte sabahın erken saatlerinde sis etkili oldu. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi, 20 metreye kadar düştü. Sisten dolayı Bartın- Karabük ve Bartın- Zonguldak yollarında da ulaşım yavaşladı. Sürücüler araçları ile yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Polis, kent merkezindeki kavşaklarda olası kazalara karşı önlem alarak, trafiği yönlendirdi. (DHA)