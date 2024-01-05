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Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Yılın Kareleri oylamasına katıldı - Son Dakika
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Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Yılın Kareleri oylamasına katıldı

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Arslan, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafları inceleyerek tercihte bulundu. Oylamada, depremler, Gazze'deki insanlık dramı, Cumhuriyet'in 100. yılı ve A Milli Kadın Voleybol takımının başarısı gibi çeşitli konulara ilişkin fotoğraflar yer aldı.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Yılın Kareleri oylamasına katıldı
05.01.2024 - 15:25,  Güncelleme: 15:25
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Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Arslan, makamında, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Boğazda bir dev", "Çevre-Yaşam"da Gerald Anderson'un "Çöpler arasında" fotoğraflarını oylayan Arslan, "Spor"da ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" karesini seçti.

Arslan, bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" kategorisinde Arif Düdaverdi Yaman'ın "Geriye bakmadan", " Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ashraf Amra'nın "Yanımda ol anne" fotoğraflarına oy verdi.

Vali Arslan, oylamaya katılarak tercihte bulunduğunu belirterek, seçkide herkesi derinden üzen Kahramanmaraş merkezli depremler ile Gazze'deki insanlık dramına ilişkin fotoğrafların yanı sıra gururlandıran Cumhuriyet'in 100. yılı ve A Milli Kadın Voleybol takımının başarısına ilişkin fotoğrafların da yer aldığını söyledi.

Arslan, "2024 yılının ülkemiz, milletimiz ve tüm dünya için huzur, barış ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum." dedi.

Vali Arslan, fotoğrafların çekiminde ve sunulmasında emeği geçen Anadolu Ajansı yönetimi ile çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA
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