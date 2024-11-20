BARÜ AR-GE Proje Pazarı'na 15 Bin Ziyaretçi - Son Dakika
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BARÜ AR-GE Proje Pazarı'na 15 Bin Ziyaretçi

Bartın Üniversitesi'nde düzenlenen 7. Uluslararası AR-GE Proje Pazarı, 15 bini aşkın ziyaretçiyle gerçekleşti.

20.11.2024 17:18
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Bartın Üniversitesinin (BARÜ) 7. Uluslararası AR-GE Proje Pazarı'nı 15 bini aşkın kişi ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, bölgenin en uzun soluklu bilim ve teknoloji festivali heyecanı, BARÜ Kutlubey Yerleşkesinde 2 gün boyunca düzenlenen etkinliklerle yaşandı.

İlginin ve katılımın her yıl arttığı festivalde genç araştırmacılar "Benim de bir fikrim var" sloganıyla katılım gösterdikleri projelerini sergilerken, öğrenciler ise etkileşimli ve özgün stantlarla ziyaretçilerin ilgisini çekti. Farklı salon ve katlarda 7-8 Kasım tarihlerinde devam eden etkinlikleri, 15 binden fazla kişi ziyaret etti.

BARÜ 7. Uluslararası AR-GE Proje Pazarına teknoloji dünyasının lider isimleri de katıldı.

Alanında uzman isimler inovasyonu, girişimciliği, işbirliğini ve geleceğe yönelik vizyonlarını katılımcılara verdikleri teknik sunumlarla paylaşırken festivalin sponsorları arasında da bulunan Sanko-Çimko, HAVELSAN, ROKETSAN, TÜRKSAT, Fibrobeton'dan gelen yetkililer stant açtı.

Ayrıca Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) da gençlerin teknoloji ürünlerinin geliştirilme süreçlerine katılmalarını sağlamak amacıyla kurdukları stantta ziyaretçilerle bir araya geldi.

Bilim ve teknoloji alanında ulusal sınırları aşan BARÜ, bu yıl uluslararası ölçekte gerçekleştirdiği AR-GE Proje Pazarında Türkiye ile Azerbaycan, Bosna Hersek, İran, Kazakistan, Kolombiya, Kırgızistan, Malezya ve Özbekistan'dan proje başvuruları aldı. Türkiye'nin 35 farklı ilinden 47 üniversite, 30 lise, 10 kurum ve kuruluş ile AR-GE Merkezinden gönderilen 19 ana temada fikir değerlendirilmek üzere sergilendi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Etkinlik, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BARÜ AR-GE Proje Pazarı'na 15 Bin Ziyaretçi - Son Dakika

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