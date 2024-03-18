Başakşehir Ahmet Kabaklı İlkokulu Öğrencileri İstiklal Yürüyüşü Düzenledi

Başakşehir Ahmet Kabaklı İlkokulu öğrencileri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla "İstiklal" yürüyüşü düzenledi.
Başak Pazar önünden başlayan, at ve kağnının da yer aldığı yürüyüşte, üçüncü sınıf öğrencileri, öğretmenler ile veliler, Milli Mücadele'nin çocuk, kadın ve erkek kahramanlarının kostümlerini giydi.
Kurtuluş Savaşı'nda, Kastamonu'nun İnebolu Limanı'ndan Ankara'ya cephane sevkiyatında kullanılan yaklaşık 350 kilometrelik "İstiklal Yolu"nun Türk bayraklarıyla temsil edildiği etkinlik kapsamında öğrenciler okulun bahçesine kadar yürüdü.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu programda öğrenciler Çanakkale konulu şiirler ve türküler okudu.
İkinci sınıfa giden bazı öğrenciler de "Çanakkale Geçilmez" oratoryosunu sahneledi.
Etkinlikte, Cumhuriyet'in Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran öğretmen Ekrem Mustafa Çakır, Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümünün Türk halkının kurtuluşunun başlangıcı olduğunu söyledi.
Düşman kuvvetlerinin Çanakkale Boğazı'ndan saldırıya geçtiğini ifade eden Çakır, "Mustafa Kemal Atatürk hemen işin başına geçti ve orada idareyi eline alarak Çanakkale'de bir destan yazdı, 'Anafartalar Kahramanı' oldu." dedi.
Çakır, okulun bahçesine getirilen kağnıda boyunduruk olduğuna işaret ederek, "Mustafa Kemal Atatürk, 'Türk milleti asla bu şekilde boyunduruğa giremez, esaret kabul etmez.' diyerek Anadolu halkını ayağa kaldırdı." diye konuştu.
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