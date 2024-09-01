Başakşehir, Antalyaspor'u 5-2 mağlup etti - Son Dakika
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Başakşehir, Antalyaspor'u 5-2 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir, sahasında Antalyaspor'u 5-2 mağlup etti. Joao Figueiredo, Deniz Türüç ve Krzysztof Piatek'in golleriyle galibiyeti alan Başakşehir'e konuk ekip Antalyaspor'dan Sam Larsson karşılık verdi.

01.09.2024 21:43
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(İSTANBUL) - Trendyol Süper Lig 4. hafta karşılaşmasında RAMS Başakşehir Futbol Kulübü sahasında Antalyaspor'u ağırladı. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 19.15'te başladı. Oğuzhan Çakır'ın yönettiği karşılaşmada 2-0 öne geçen Antalyaspor, sahadan 5-2 mağlubiyetle ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Antalyaspor'u ağırlayan Başakşehir 5 golle 3 puana uzandı. 7 golün atıldığı karşılaşmada Başakşehir'e galibiyeti getiren gollere 43. dakikada Joao Figueiredo, 62. dakikada Deniz Türüç, 64, 72 ve 80. dakikada Krzysztof Piatek imza attı.

Konuk ekip Antalyaspor'un gollerine ise 2 ve 41. dakikalarda Sam Larsson adını yazdırdı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Başakşehir, Antalyaspor'u 5-2 mağlup etti - Son Dakika

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