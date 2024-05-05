Başakşehir'de Gazze'ye destek amacıyla yürüyüş düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Başakşehir'de Gazze'ye destek amacıyla yürüyüş düzenlendi

Başakşehir\'de Gazze\'ye destek amacıyla yürüyüş düzenlendi

Başakşehir'de İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye destek amacıyla düzenlenen yürüyüşte, gıyabi cenaze namazı kılındı ve sloganlar atıldı. Eylemciler, İsrail'in saldırılarını kınayarak Filistin'e desteklerini gösterdi.

05.05.2024 20:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başakşehir'de İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye destek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Gazze Dayanışma Platformu tarafından düzenlenen programda, Başakşehir Merkez Camisi'nde İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenler için ikindi vaktinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Grup üyelerinin, "Filistin halkı yalnız değildir", "Gazze halkı yalnız değildir"," Hamas'a selam direnişe selam", "İstanbul uyuma kardeşine sahip çık", "Başakşehir uyuma Filistin'e sahip çık" sloganlarına vatandaşlar ile apartman sakinleri destek verdi.

Başakşehir Millet Bahçesi'nin önünde buluşan eylemciler, İsrail'in saldırılarını kınadı, Filistin'le ilgili parçalar seslendirdi.

Konuşmaların ardından grup dağıldı.

Kaynak: AA

Başakşehir, İsrail, Gazze, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başakşehir'de Gazze'ye destek amacıyla yürüyüş düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:29 Meteoroloji’den 11 şehir için kar uyarısı, 29 kentte sarı alarm Meteoroloji'den 11 şehir için kar uyarısı, 29 kentte sarı alarm
19:21 Bakan Fidan: İran-İsrail gerginliği büyük bir savaşın habercisi olabilir Bakan Fidan: İran-İsrail gerginliği büyük bir savaşın habercisi olabilir
19:17 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Mayıstan sonraki 4 ayda hızlı bir düşüş olacak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Mayıstan sonraki 4 ayda hızlı bir düşüş olacak
17:36 İçişleri Bakanlığı, Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütüne yönelik iddialara ilişkin müfettiş görevlendirdi İçişleri Bakanlığı, Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütüne yönelik iddialara ilişkin müfettiş görevlendirdi
12:29 Çatalca’daki “bungalov hırsızlığı“ olayının aslı bambaşka çıktı: Müteahhit ödemesini alamayınca kaldırmış Çatalca'daki "bungalov hırsızlığı" olayının aslı bambaşka çıktı: Müteahhit ödemesini alamayınca kaldırmış
21:54 Röportaj saniyeler sürdü Bülent Uygun’dan çok konuşulacak açıklama Röportaj saniyeler sürdü! Bülent Uygun'dan çok konuşulacak açıklama
21:43 Okan Buruk: hem puan hem de averaj olarak Fenerbahçe’nin önüne geçtik Okan Buruk: hem puan hem de averaj olarak Fenerbahçe'nin önüne geçtik
21:14 Durdurabilene aşk olsun Icardi, kariyer rekorunu kırdı Durdurabilene aşk olsun! Icardi, kariyer rekorunu kırdı
20:50 Galatasaray, Sivassspor’u 6-1 mağlup etti Galatasaray, Sivassspor'u 6-1 mağlup etti
20:01 Sakaryaspor, ligin bitimine 1 hafta kala Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı Sakaryaspor, ligin bitimine 1 hafta kala Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı
18:47 Galatasaraylı taraftarlar, Bülent Uygun’u ıslıkladı Galatasaraylı taraftarlar, Bülent Uygun'u ıslıkladı
18:07 İsrail polisi Al Jazeera’nın Doğu Kudüs’teki ofisine baskın düzenledi İsrail polisi Al Jazeera'nın Doğu Kudüs'teki ofisine baskın düzenledi
17:30 Şırnak sele teslim olmadı Gelin arabası suyun içinde ilerledi, kıraathanede oyun devam etti Şırnak sele teslim olmadı! Gelin arabası suyun içinde ilerledi, kıraathanede oyun devam etti
17:20 Aralarında sorun mu var Kadroya alınmayan Bonucci’den şaşırtan paylaşım Aralarında sorun mu var? Kadroya alınmayan Bonucci'den şaşırtan paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2024 22:22:07. #1.13#
SON DAKİKA: Başakşehir'de Gazze'ye destek amacıyla yürüyüş düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement