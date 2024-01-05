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Başakşehir'de iş insanı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Başakşehir'de oturduğu sitenin otoparkında otomobilinden inen iş insanı Abdülkadir Altuğrul, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonucu Altuğrul olay yerinde hayatını kaybederken, bir kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri olayı araştırıyor.

Başakşehir\'de iş insanı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
05.01.2024 - 05:46,  Güncelleme: 05:48
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BAŞAKŞEHİR'de iş insanı Abdülkadir Altuğrul, oturduğu sitenin otoparkında otomobilinden indiği esnada bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonrası Altuğrul olay yerinde hayatını kaybederken, bir kişi gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Başakşehir Mahallesi Mecidiye Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, tarihi Kapalı Çarşı'da iş yeri olan iş insanı Abdülkadir Altuğrul, oturduğu sitenin otoparkına gelerek aracını park etti. Bu sırada, kimliği belirsiz bir kişi otomobilinden inen Altuğrul'a silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu Altuğrul yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan sitedeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Altuğrul'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, olay yerinde detaylı çalışma yaparak sitenin güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Ekiplerin incelemesinin ardından Abdülkadir Altuğrul'un cansız bedeni cenaze aracı ile Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, saldırı sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, olaydan kısa süre sonra bir kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişinin ekipler tarafından polis otosuna götürülme anları ise vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, polis ekiplerinin bir kişiyi kelepçeleyerek gözaltına aldığı ve ekip otosuna bindirdiği görülüyor.

Kaynak: DHA
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