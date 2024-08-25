Başakşehir'de otomobil ile cipin çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Başakşehir'de otomobil ile cipin çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı

Başakşehir'de meydana gelen trafik kazasında otomobil ile cip çarpıştı ve 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kazada hamile bir kadının durumu ağır.

25.08.2024 19:53
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Başakşehir'de otomobil ile cipin çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İkitelli OSB 1. İkitelli Caddesi'nde, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 34 GCU 269 plakalı cip ile 34 FAN 148 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile 6 aylık hamile kadın ve 2 çocuk yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlileri araçta sıkışan kadını çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık çalışanları yaralıları hastaneye kaldırdı, hamile kadının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle yavaşlayan trafik akışı, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA

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