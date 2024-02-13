Başakşehir\'de Üniversite Öğrencisi Otomobil Kazasında Hayatını Kaybetti

Başakşehir'de, yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Zeynep Cilan (18) son yolculuğuna uğurlandı.
Pendik Kaynarca Merkez Camisi'nde düzenlenen cenazeye genç kızın ailesi, yakınları, İbn Haldun Üniversitesi'nden arkadaşları ve hocaları katıldı.
Baba Yusuf Cilan cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.
Zeynep Cilan'ın cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Pendik'teki Yeni Şeyhli Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Olay
Ordu Caddesi'nde dün akşam saatlerinde yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin çarptığı İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi hazırlık sınıfı öğrencisi Zeynep Cilan (18) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, polis sürücüyü gözaltına almıştı.
Best Model of Turkey Kurucu Başkanı, prodüktör, organizatör ve menajer Erkan Özerman hayatını kaybetti.
Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi Eryaman Stadyumu'ndaki zemin sorunu nedeniyle maçın başka bir stadyumda oynanması için TFF'ye başvuruda bulundu. TFF'nin çim denetleyicileri incelemelerde bulundu ve raporlarını sundu. Maçın Eryaman Stadyumu'nda oynanıp oynanmayacağı yarın açıklanacak.
Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması yaşandı. Kameralar tarafından saniye saniye kaydedilen olay korku filmlerini aratmadı.
Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 55 kiloda milli sporcu Muammer Şahin, koparmada 112 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazandı.
Erzincan'ın İliç ilçesinde özel bir firmanın faaliyet gösterdiği altın madeninde toprak kayması meydana geldi. Olayla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 9 işçiye ulaşılamadığını söyledi. AFAD, olay bölgesine 9 ilden arama kurtarma ekipleri sevk etti.
Esra Ezmeci'nin programına başvurarak yardım isteyen Göksu, eşinin çalışmadığını aynı evde yaşadıkları kayınpederinin alkolik olduğunu kayınvalidesinin de müstehcen görüntüler izleyerek kendisine zorla göstermeye çalıştığını söyleyerek sitem etti.
Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya Hayaloğlu, 1 Mart'ta vizyona gireceği duyurulan 'Ahmet'in Türküsü' filmine karşı sessizliğini bozarak yasal işlemler başlattıklarını açıkladı. Kaya, filmin Ahmet Kaya'nın hayatını yanlış ve ticari amaçlarla kullanarak kendi kariyerlerini yeniden kurmaya çalışan kişiler tarafından yapıldığını belirtti.
Pakistan'da oy sayımının uzun süre devam etmesi nedeniyle krize neden olan, Ulusal Meclis ve eyalet meclisleri için 8 Şubat'ta düzenlenen seçimlerin galibi tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) oldu. PTI'ın hükümet kurabilmek için iki siyasi partiyle ittifak yapacağı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Başakşehir'de Üniversite Öğrencisi Otomobil Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?