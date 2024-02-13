Başakşehir'de Üniversite Öğrencisi Otomobil Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Başakşehir'de Üniversite Öğrencisi Otomobil Kazasında Hayatını Kaybetti

Başakşehir\'de Üniversite Öğrencisi Otomobil Kazasında Hayatını Kaybetti

Başakşehir'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden İbn Haldun Üniversitesi öğrencisi Zeynep Cilan'ın cenazesi düzenlenen törenle defnedildi. Kazanın ardından polis sürücüyü gözaltına aldı.

13.02.2024 16:44  Güncelleme: 16:46
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Başakşehir'de, yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Zeynep Cilan (18) son yolculuğuna uğurlandı.

Pendik Kaynarca Merkez Camisi'nde düzenlenen cenazeye genç kızın ailesi, yakınları, İbn Haldun Üniversitesi'nden arkadaşları ve hocaları katıldı.

Baba Yusuf Cilan cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.

Zeynep Cilan'ın cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Pendik'teki Yeni Şeyhli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olay

Ordu Caddesi'nde dün akşam saatlerinde yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin çarptığı İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi hazırlık sınıfı öğrencisi Zeynep Cilan (18) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, polis sürücüyü gözaltına almıştı.

Kaynak: AA

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