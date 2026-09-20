Başakşehir evinde Gençlerbirliği'ni 4-0 yendi, 4 maç sonra galibiyetle tanıştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başakşehir evinde Gençlerbirliği'ni 4-0 yendi, 4 maç sonra galibiyetle tanıştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Başakşehir evinde Gençlerbirliği\'ni 4-0 yendi, 4 maç sonra galibiyetle tanıştı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başakşehir, Trendol Süper Lig'in 6'ncı haftasında Gençlerbirliği'ni sahasında 4-0 mağlup ederek dört maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı. Dört maç sonra kazanan ev sahibi ekibin puanı 7'ye yükselirken, üst üste üçüncü yenilgisini alan Gençlerbirliği 7 puanda kaldı.

(İSTANBUL)- Trendol Süper Lig'in 6'ncı haftasında Başakşehir, sahasında Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup ederek dört maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin gollerini 9'uncu dakikada Andreas Skov Olsen, 33 ve 65'inci dakikalarda Eldor Shomurodov ile 53'üncü dakikada penaltıdan Davie Selke kaydetti.

Bu sonuçla dört maç sonra galibiyete ulaşan Başakşehir puanını 7'ye yükseltti. Üst üste üçüncü yenilgisini alan Gençlerbirliği ise 7 puanda kaldı.

Ligin 7'nci haftasında Başakşehir, Konyaspor'a konuk olacak. Gençlerbirliği ise sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i ağırlayacak.

Kaynak: ANKA
GençlerbirliğiBaşakşehirGüncelFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sokakta gelen ölüm Daha 5 yaşındaydı Sokakta gelen ölüm! Daha 5 yaşındaydı
Dilencilik bahanesiyle eve girdiler Kadını bıçaklayıp 18 altını aldılar Dilencilik bahanesiyle eve girdiler! Kadını bıçaklayıp 18 altını aldılar
Selahattin Yılmaz ve Cem Duman için yeni gelişme Tutukluluğa itiraz sonrası karar çıktı Selahattin Yılmaz ve Cem Duman için yeni gelişme! Tutukluluğa itiraz sonrası karar çıktı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı
Hasan Şaş’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Soruşturmanın aydınlatılması adına şifremi verdim Hasan Şaş'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Soruşturmanın aydınlatılması adına şifremi verdim
BDDK, İran merkezli bankanın faaliyet izninin kaldırılmasına karar verdi BDDK, İran merkezli bankanın faaliyet izninin kaldırılmasına karar verdi
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme 4 şüpheliye işlem Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! 4 şüpheliye işlem
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, yeni dönem başladı Şehirlerde teknoloji atılımı başlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, yeni dönem başladı! Şehirlerde teknoloji atılımı başlıyor
00:35
Organize suç operasyonunda yeni gelişme 5 şüpheli tutuklandı
Organize suç operasyonunda yeni gelişme! 5 şüpheli tutuklandı
23:40
İsrail bağlantılı dev dolandırıcılık şebekesinin lideri “Jak Tovim“ yakalandı
İsrail bağlantılı dev dolandırıcılık şebekesinin lideri "Jak Tovim" yakalandı
22:54
Ertuğrul Doğan’dan MHK’ye sert tepki: Hakemlere gözlük dağıtsın
Ertuğrul Doğan'dan MHK'ye sert tepki: Hakemlere gözlük dağıtsın
22:46
Trabzonspor’dan Galatasaray’a flaş gönderme
Trabzonspor'dan Galatasaray'a flaş gönderme
22:27
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Ege mesajı: Umarız kimse orada çılgınca bir hareket yapmaz
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Ege mesajı: Umarız kimse orada çılgınca bir hareket yapmaz
22:24
Maç biter bitmez Okan Buruk’tan istifa sorusuna olay yanıt
Maç biter bitmez Okan Buruk'tan istifa sorusuna olay yanıt
21:55
Salah hat-trick yaptı Trabzonspor, Galatasaray’a gol oldu yağdı
Salah hat-trick yaptı! Trabzonspor, Galatasaray'a gol oldu yağdı
21:36
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BM Genel Kurulu’na katılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BM Genel Kurulu'na katılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2026 00:45:10. #.0.3#
SON DAKİKA: Başakşehir evinde Gençlerbirliği'ni 4-0 yendi, 4 maç sonra galibiyetle tanıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement