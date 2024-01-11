 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Başakşehir Sanayi Sitesinde Oto Yedek Parça Dükkanında Yangın Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Başakşehir Sanayi Sitesinde Oto Yedek Parça Dükkanında Yangın Çıktı

Başakşehir Sanayi sitesinde bulunan oto yedek parça dükkanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken dükkandan hasar oluştu. Dolapdere Sanayi Sitesi 4. Adada bulunan oto yedek parça dükkanının bilgisayar odasında saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Odadan dumanların çıktığını gören çalışanlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Dumanlar kısa sürede tüm iş yerini sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken dükkanda hasar oluştu. Yangını gören Kazım Çalışkan, Yedek parça dükkanında yangın çıktı. Aşağıdan çıktığını söylüyorlar ama bilemiyoruz. Yoğun duman var, ölen ya da yaralanan yok çok şükür dedi.

11.01.2024 - 16:14,
Abone Ol

BAŞAKŞEHİR Sanayi sitesinde bulunan oto yedek parça dükkanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken dükkandan hasar oluştu.

Dolapdere Sanayi Sitesi 4. Adada bulunan oto yedek parça dükkanının bilgisayar odasında saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Odadan dumanların çıktığını gören çalışanlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Dumanlar kısa sürede tüm iş yerini sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken dükkanda hasar oluştu.

Yangını gören Kazım Çalışkan, Yedek parça dükkanında yangın çıktı. Aşağıdan çıktığını söylüyorlar ama bilemiyoruz. Yoğun duman var, ölen ya da yaralanan yok çok şükür dedi.

Başakşehir Sanayi Sitesinde Oto Yedek Parça Dükkanında Yangın Çıktı
Kaynak: DHA
YORUMLAR

İtfaiye, İtfaiye, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başakşehir Sanayi Sitesinde Oto Yedek Parça Dükkanında Yangın Çıktı - Son Dakika


17:23
Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza
17:21
MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı! Tokat'ta Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu aday gösterildi MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı! Tokat'ta Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu aday gösterildi
16:47
DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak
16:40
TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi
16:28
Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo çok yüksek Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo çok yüksek
16:12
Piknik yolunda feci kaza! Olay yerinde annesinin cansız bedenini gören kızı gözyaşlarına boğuldu Piknik yolunda feci kaza! Olay yerinde annesinin cansız bedenini gören kızı gözyaşlarına boğuldu
15:58
Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi
15:56
Hindistan'da liderliğini Türk vatandaşı kadının yaptığı fuhuş çetesine operasyon Hindistan'da liderliğini Türk vatandaşı kadının yaptığı fuhuş çetesine operasyon

Son Dakika
17:23 Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza
17:21 MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı! Tokat'ta Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu aday gösterildi
16:47 DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak
16:40 TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi
16:28 Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo çok yüksek
16:12 Piknik yolunda feci kaza! Olay yerinde annesinin cansız bedenini gören kızı gözyaşlarına boğuldu
15:58 Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi
15:56 Hindistan'da liderliğini Türk vatandaşı kadının yaptığı fuhuş çetesine operasyon
15:55 Erdoğan ve Bahçeli, belediye başkan adayları ve emeklilere zam konusunu görüştü
15:35 BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Sivas Belediye Başkanlığı BBP'ye bırakılmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 17:47:29. #1.11#
SON DAKİKA: Başakşehir Sanayi Sitesinde Oto Yedek Parça Dükkanında Yangın Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement