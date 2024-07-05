Başbağlar Katliamı'nın 31. yılında anma töreni düzenlendi

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HABER: ORHAN BOZKURT

(ERZİNCAN) - Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 31 yıl önce teröristlerce katledilen 33 vatandaş için anma töreni düzenlendi.

Başbağlar Katliamı'nın 31. yıldönümünde hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksoy, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve AKP Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakçı ile katliamda hayatını kaybedenlerin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

"Başbağlar katliamının filmi yapılsın"

Başbağlar Şehitler Anıtı ziyareti ile başlayan anma programı, Kültür Evi önünde düzenlenen törenle devam etti. Şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı ve Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını Başbağlar Muhtarı Ali Akpınar yaptı.

Akpınar, katliamı günü köyde yaşananları anlatarak, olayın üzerinden 31 yıl geçmesine rağmen tek bir failin yakalanmadığını belirtti. Akpınar, "Bu katliamın unutulmaması ve gelecek nesillere daha iyi anlatılabilmesi için Kültür Bakanlığımız tarafından bir film yapılmasını istiyoruz" dedi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ise Başbağlar Katliamı'nı unutmanın ve o gün bu köyde yaşanan yaşanan acıyı tarifin mümkün olmadığını söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgeyi terörden temizleyerek bu güzel coğrafyaya huzuru tekrar getirdiklerini belirtti.

Bayraktar, bir zamanlar, "gidilemez, girilemez" denilen Şırnak'ta, Gabar'da 41 kuyudan günlük 45 bin varil, Türkiye'nin en kaliteli petrolünü ürettiklerini söyledi.

Bakan Bayraktar, millet ve devlet olarak şehitlerin hatıralarına hep sahip çıktıklarını ve çıkmaya da devam edeceklerini söyledi.