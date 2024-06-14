Başbakan Meloni ve Başkan Biden, G7 Liderler Zirvesi'nde Gazze ateşkesi ve insani yardım konularını ele aldı - Son Dakika
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Başbakan Meloni ve Başkan Biden, G7 Liderler Zirvesi'nde Gazze ateşkesi ve insani yardım konularını ele aldı

Başbakan Giorgia Meloni ve ABD Başkanı Joe Biden, G7 Liderler Zirvesi kapsamında yaptıkları ikili görüşmede, Gazze'deki çatışmaların sona erdirilmesi, esirlerin serbest bırakılması ve sivil halka yönelik insani yardımın güçlendirilmesi konularını ele aldı. Ayrıca, Orta Doğu'daki gelişmeler ve Rusya-Ukrayna Savaşı da görüşüldü. Görüşmede, barış sürecinin iki devletli çözüm hedefiyle yeniden başlatılmasının önemi vurgulandı.

14.06.2024 19:53
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BORGO İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve ABD Başkanı Joe Biden'ın G7 Liderler Zirvesi kapsamında yaptıkları ikili görüşmede, Gazze'de ateşkes, esirlerin serbest bırakılması ve insani yardım konularını ele aldıkları bildirildi.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İtalya'nın Borgo Egnazia beldesinde ev sahipliği yaptığı G7 Liderler Zirvesi marjında Meloni ve Biden'ın bir araya geldiği ifade edildi.

Açıklamada, Meloni ve Biden'ın iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Orta Doğu'daki gelişmeleri ve Rusya- Ukrayna Savaşı'nı ele aldığı belirtildi.

Açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamında, Washington'da gelecek NATO Zirvesi göz önünde bulundurularak, mali destek de dahil olmak üzere Kiev'i desteklemeye yönelik ortak çabaların görüşüldüğü kaydedildi.

Meloni ve Biden'ın Orta Doğu'daki gelişmeleri değerlendirdiği belirtilen açıklamada, "Görüşme, aynı zamanda Gazze'deki çatışmada düşmanlıkların sona erdirilmesi, esirlerin serbest bırakılması ve sivil halka yönelik insani desteğin güçlendirilmesi maksadıyla genel bir anlaşmaya varılması yönündeki kararlılığın yinelenmesine imkan tanıdı. Ayrıca barış sürecinin iki devletli çözüm hedefiyle yeniden başlatılmasının önemi vurgulandı." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Başbakan Meloni ve Başkan Biden, G7 Liderler Zirvesi'nde Gazze ateşkesi ve insani yardım konularını ele aldı - Son Dakika

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