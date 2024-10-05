Basel'de Filistin'e Destek Eylemi

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İsviçre'nin Basel kentinde, İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan Filistin halkına destek için eylem düzenlendi.

Kentteki tren istasyonu yakınında bulunan De-Wette-Park meydanında yaklaşık 2 bin eylemci toplanarak, şehir merkezinde yürüdü.

Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan eylemciler, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana aralıksız saldırılar düzenlediği Gazze'nin yanı sıra Lübnan'da da acilen ateşkes sağlanması çağrısında bulundu.

Göstericiler, İsrail'e karşı ekonomik yaptırımlar uygulanması ve İsviçre'nin İsrail ile bilimsel düzeyde işbirliğinin durdurulmasını da talep etti.

???????Polisin yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen eylem, herhangi bir taşkınlık yaşanmadan sona erdi.