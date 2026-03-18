Başkale\'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla tören yapıldı

Van'ın Başkale ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
6. Hudut Tugayı'ndaki Şehitler Anıtı önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın ardından şehit aileleri ziyaret edildi.
Anadolu Lisesi'nde devam eden programda öğrenciler gösteri yaptı.
Programa Kaymakam Muhammet Serdar Erdoğan, Garnizon Komutan Piyade Albay İsmail Kavas, Belediye Başkan Vekili Cevat Özer ve kurum amirleri katıldı.
