Başkan Böcek, Bayramda Vatandaşlarla Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Başkan Böcek, Bayramda Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlarını kutladı. Başkan Böcek, adalet ve vicdan vurgusu yaparak bayramın önemine değindi.

30.03.2025 13:20  Güncelleme: 13:51
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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, vatandaşlarla bayramlaştı. Böcek, "Ekmek bölüştüğümüz gibi hakkı da bölüşelim, sevgiyle olduğu gibi adaletle de kucaklaşalım. Bayram, bize hem insan hem de vicdanlı olmayı öğretsin. Ramazan Bayramı'nız kutlu olsun" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlarla bir araya geldi. Muhittin Böcek, bayram namazını Akdeniz Üniversitesi Camisi'nde kıldı. Başkan Böcek, bayram namazı sonrasında vatandaşlarla ve Antalya protokolü ile tek tek bayramlaştı. Bayramlaşmaya Antalya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya milletvekilleri, oda başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Böcek, vatandaşlarla sohbet ederek, bayramlarını kutladı. Tüm Antalyalıların Ramazan Bayramını kutlayan Başkan Muhittin Böcek, "Her bayram, bize sadece sevdiklerimizi değil, adaleti, hukuku ve vicdanı da hatırlatır. Ekmek bölüştüğümüz gibi hakkı da bölüşelim, sevgiyle olduğu gibi adaletle de kucaklaşalım. Bayram, bize hem insan hem de vicdanlı olmayı öğretsin. Ramazan Bayramı'nız kutlu olsun" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Başkan Böcek, Bayramda Vatandaşlarla Bir Araya Geldi - Son Dakika

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