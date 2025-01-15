Başkan Tutdere'nden Öğrencilere Park Müjdesi

Güncel

(ADIYAMAN)- "Başkan Öğrenci Buluşması" etkinliğinde, ilk ve ortaokul öğrencileriyle bir araya gelen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Daha sağlıklı ve mutlu bir Adıyaman için çalışıyoruz. Ayrıca hemen okulunuza yakın bir alanda çok büyük ve güzel bir park yapıyoruz. Bu park, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ın desteğiyle yapılıyor. Kendisine buradan sevgilerimizi iletiyorum" dedi.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman merkezde bulunan özel Birey Okulları'nın düzenlediği "Başkan Öğrenci Buluşması" etkinliğinde, ilk ve ortaokul öğrencileriyle bir araya geldi. Etkinlikte çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Tutdere, daha yaşanabilir, modern ve sosyal bir kent inşa etme sözü verdi. Çocuklarla eğlenceli anlar paylaşan Başkan, özellikle oyun, kültür, sanat ve yaş gruplarına uygun sosyal aktivitelerin artırılması için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Bir öğrencinin, "Deprem nedeniyle mutsuzduk ancak sizin başkan seçilmenizle birlikte bizlere yeniden yaşama sevinci geldi" sözleri, Tutdere'ye duygu dolu anlar yaşattı.

6 Şubat Depremleri'nde ağır hasar gören Adıyaman'da altyapı, yol ve içme suyu hatlarının yenilenmesi sürecine değinen Başkan Tutdere, Belediye ekiplerinin gece gündüz çalıştığını vurguladı. Şehirdeki parkların yenilendiğini ve yeni park alanlarının oluşturulduğunu belirten Tutdere, "Deprem nedeniyle kentimiz büyük acılar yaşadı. Ancak bu yaraları birlikte saracağız. Size söz veriyoruz; altyapı sorunlarını çözüyor, asbestli boruları değiştiriyor, yollarımızı yeniliyoruz. Daha sağlıklı ve mutlu bir Adıyaman için çalışıyoruz. Ayrıca hemen okulunuza yakın bir alanda çok büyük ve güzel bir park yapıyoruz. Bu park, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ın desteğiyle yapılıyor. Kendisine buradan sevgilerimizi iletiyorum" diye konuştu.

Etkinliğin sonunda öğrencilerle sohbet eden Başkan Tutdere, onların sorularını yanıtladı, kitaplarını imzaladı ve onlarla hatıra fotoğrafları çektirdi. Çocukların mutluluğunun Adıyaman'ın geleceği için en büyük motivasyon kaynağı olduğunu belirten Başkan Tutdere, çocuklarla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.