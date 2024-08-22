Başkan Ünlüce, Çifteler'deki kadınlarla bir araya geldi - Son Dakika
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Başkan Ünlüce, Çifteler'deki kadınlarla bir araya geldi

Başkan Ünlüce, Çifteler\'deki kadınlarla bir araya geldi

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Çifteler ilçesinin Ortaköy ve Osmaniye mahallelerinde yaşayan kadınlarla bir araya geldi. Kadınların taleplerini dinleyen Başkan Ünlüce, 'Hem Eskişehir'e hem Çifteler'e kadın eli değdiğinde, şehrimizin ve ilçelerimizin daha da güzelleşeceğini göstermek için çalışıyoruz' dedi.

22.08.2024 13:50  Güncelleme: 13:57
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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Çifteler ilçesinin Ortaköy ve Osmaniye mahallelerinde yaşayan kadınlarla bir araya geldi. Kadınların taleplerini dinleyen Başkan Ünlüce, "Hem Eskişehir'e hem Çifteler'e kadın eli değdiğinde, şehrimizin ve ilçelerimizin daha da güzelleşeceğini göstermek için çalışıyoruz" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, ilçe ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Başkan Ünlüce, ilk olarak Çifteler ilçesinde Ortaköy mahallesinde kadınlarla kahvaltıda bir araya geldi. Başkan Ayşe Ünlüce'ye, Belediye Başkanı Zehra Konakcı, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nurcan Alkan ve mahalle muhtarları eşlik etti.

Ünlüce, "Geçtiğimiz sene biliyorsunuz Cumhuriyet'in 100. yılını bitirdik. Cumhuriyet'in 100. yılında kadın meclis üyeleriyle, kadın belediye başkanlarıyla ve sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyuz, çünkü sizlerle başardık. Sizler kadınların bu şehri, bu ilçeyi daha iyi yöneteceğine, daha iyi hizmet edeceğine inandınız, bizleri desteklediniz. Bundan sonra da bizler hem Çifteler'de hem Eskişehir'de kadın eli değdiğinde ilçelerimizin, şehirlerimizin nasıl daha da güzelleştiğini göstereceğiz. Ne mutlu ki, Allah bize doğduğumuz, büyüğümüz topraklara hizmet etmeyi nasip etti. Ben bundan dolayı çok büyük bir mutluluk duyuyorum" diye konuştu.

Başkan Ünlüce, kahvaltı sonrası kadınlara sukulent hediye etti.

Doğanay Mahallesi'ne geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Muhtar Mustafa Nezir ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Karşılıklı görüş alışverişi sonrası Başkan Ünlüce, Osmaniye Mahallesi'ne geçti. Burada Mahalle Muhtarı Mikail Süzer'in bebek mevlidine katılan Ünlüce, aileyi ziyaret ederek tebriklerini iletti.

Mevlitte vatandaşları dinleyen Ünlüce," Tataristan'ın Başkenti Kazan şehri ile uzun yıllardır kardeş şehir bağımız var. İki kardeş şehir olarak ilişiklerimizi birlikte güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda Kazanlı öğrencilerle birlikte çeşitli etkinlikler yapmak istiyoruz. Özellikle Sabantuy Bayramı etkinliklerine ben de katılmak istiyorum. Kazan'daki binlerce yıllık geleneği Eskişehir'de sürdürdüğünüz için hepinize tek tek teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Başkan Ünlüce, Çifteler programı sonrası, Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan'ı ziyaret etti. Ünlüce ve Gündoğan, ilçedeki çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Başkan Ünlüce, Çifteler'deki kadınlarla bir araya geldi - Son Dakika

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