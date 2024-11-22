Başkan Ünlüce'den Öğretmenler Günü Mesajı - Son Dakika
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Başkan Ünlüce'den Öğretmenler Günü Mesajı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, eğitimdeki önemi vurguladı ve tüm öğretmenlere şükranlarını sundu.

22.11.2024 15:03
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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajında, "Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bugüne kadar yeni nesillerin eğitimleri için emek vermiş ve vermekte olan tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Ülke olarak içerisinde bulunduğumuz buhrandan ve yaşadığımız tüm sorunlardan çıkış yolunun eğitimden geçtiğini, bunu da ancak öğretmenlerimizle başaracağımızı unutmamalıyız" dedi.

Başkan Ünlüce'nin 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesaj, şöyle:

"Bir insana dokunmak, hayallerine ışık tutmak ve onun yaşamına yön vermek yalnızca öğretmenlere mahsus eşsiz bir meziyettir. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bugüne kadar yeni nesillerin eğitimleri için emek vermiş ve vermekte olan tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Başöğretmenimiz Atatürk'ün 'Öğretmenler; yeni nesli, Cumhuriyetin fedakar öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır' sözünde ifade ettiği üzere ülkemizi geleceğe taşıyacak olan sizlersiniz. Ülke olarak içerisinde bulunduğumuz buhrandan ve yaşadığımız tüm sorunlardan çıkış yolunun eğitimden geçtiğini, bunu da ancak öğretmenlerimizle başaracağımızı unutmamalıyız. Yaşadıkları tüm sorunlara rağmen idealleri uğruna ömrünü eğitime ve bilime adayan cefakar ve fedakar öğretmenlerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu vesileyle ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anarken, en değerli varlıklarımız olan evlatlarımızı emanet ettiğimiz öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Başkan Ünlüce'den Öğretmenler Günü Mesajı - Son Dakika

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