Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Özdemir: "30 Ağustos Cumhuriyet’e uzanan büyük yürüyüşünün dönüm noktasıdır" - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Özdemir: "30 Ağustos Cumhuriyet’e uzanan büyük yürüyüşünün dönüm noktasıdır"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Özdemir: "30 Ağustos Cumhuriyet’e uzanan büyük yürüyüşünün dönüm noktasıdır"
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Özdemir, Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünü kutlayarak başta Atatürk olmak üzere tüm kahramanları andı ve vatandaşları Derya Uluğ konserine davet etti.

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, "30 Ağustos; yalnızca bir askeri zafer değil, esareti reddeden bir milletin kendi kaderine sahip çıkışının, bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğinin ve Cumhuriyet'e uzanan büyük yürüyüşünün dönüm noktasıdır" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Sevgili Antalyalılar, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük iradesini tarihe altın harflerle yazdırdığı Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünü büyük bir gurur, coşku ve kararlılıkla kutluyoruz. Bu büyük zaferi bizlere armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı sevgi, saygı, rahmet, minnet ve özlemle anıyoruz.

30 Ağustos; yalnızca bir askeri zafer değil, esareti reddeden bir milletin kendi kaderine sahip çıkışının, bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğinin ve Cumhuriyet'e uzanan büyük yürüyüşünün dönüm noktasıdır.

Bu büyük zaferin temelinde, 26 Ağustos 1922 sabahı başlayan Büyük Taarruz vardır. 26 Ağustos'ta başlayan Büyük Taarruz, günler süren şiddetli çarpışmaların ardından 30 Ağustos 1922'de Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile kesin zafere ulaşmıştır. Atatürk'ün bizzat yönettiği bu tarihi muharebe, Türk ordusunun yalnızca askeri gücünü değil; milletimizin kararlılığını, fedakarlığını ve bağımsızlık konusundaki sarsılmaz iradesini de ortaya koymuştur.

"ATATÜRK TARİHİN AKIŞINI DEĞİŞTİRDİ"

Bu eşsiz zaferin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk; ileri görüşlülüğü, liderliği, askeri dehası ve milletine duyduğu sarsılmaz güvenle tarihin akışını değiştirmiştir. Büyük Taarruz'un planlanmasından ordunun sevk ve idaresine kadar ortaya koyduğu askeri zeka, yalnızca bir savaşın değil, bir milletin yeniden doğuşunun yolunu açmıştır. Atatürk, 'Hakimiyet, kayıtsız şartsız milletindir' diyerek millet iradesini Cumhuriyetimizin temel taşı yapmış; "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözüyle de Türkiye Cumhuriyeti'nin barıştan yana kararlı duruşunu ortaya koymuştur.

30 Ağustos'un bize bıraktığı en büyük ders şudur: İnanan, birlik olan ve hedefinden vazgeçmeyen bir milletin önünde hiçbir engel duramaz. Dün bağımsızlığımızı savunmak için gösterdiğimiz kararlılık, bugün Cumhuriyetimizi daha güçlü, daha çağdaş ve daha aydınlık bir geleceğe taşımak için bize yol göstermektedir. Bizlere düşen görev; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği Cumhuriyet'i korumak, onun çağdaş uygarlık hedefini daha ileri taşımak ve çocuklarımıza özgür, güçlü ve kalkınmış, çağdaş bir Türkiye bırakmaktır.

"KENTİMİZİ VE ÜLKEMİZİ GELECEĞE TAŞIUMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Antalya'mızdan yükselen gururla azim ve kararlılıkla çalışmaya; kentimizi ve ülkemizi geleceğe taşımaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki gelecek, Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkan, aklın ve bilimin ışığında yürüyen milletimizindir. Bu anlamlı günde başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını ve vatanımız uğruna can veren tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Tüm vatandaşlarımızı Cumhuriyet Meydanı'nda Zafer Bayramı'mızı coşkuyla kutlayacağımız Derya Uluğ konserimize davet ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Özdemir: '30 Ağustos Cumhuriyet’e uzanan büyük yürüyüşünün dönüm noktasıdır' - Son Dakika

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