Başkan Yazıcıoğlu Taburcu Oldu, Kazayı Açıkladı - Son Dakika
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Başkan Yazıcıoğlu Taburcu Oldu, Kazayı Açıkladı

Başkan Yazıcıoğlu Taburcu Oldu, Kazayı Açıkladı

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, geçirdiği trafik kazasının ardından hastaneden taburcu oldu. Kazanın detaylarını paylaşan Yazıcıoğlu, 'Sollama esnasında talihsiz bir kaza oldu' dedi.

03.12.2024 15:59  Güncelleme: 16:02
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Başkan Yazıcıoğlu: "Sollama esnasında talihsiz bir kazaydı"

Trafik kazasında yaralanan Başkan Yazıcıoğlu taburcu edildi

TOKAT - Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Sungurlu- Alaca yolunda geçirdiği trafik kazasının ardından tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Pazar günü Ankara'dan Tokat'a makam aracıyla seyahat ederken Çorum'un Sungurlu ilçesi Alaca yolunda trafik kazası geçirdi. Kazada göğsünden yaralanan Yazıcıoğlu, kaldırıldığı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Hastane çıkışı gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Yazıcıoğlu, "Biliyorsunuz talihsiz bir trafik kazası atlattık. Ama en çok sevindiren taraf da hem bizim arkadaşlarımızda bir şey olmaması hem de karşı tarafta ciddi manada bir sıkıntı oluşmadı. Herkes tedavi altına alındı. İnşallah Rabbim kimseye böyle acılı, sıkıntılı süreçleri yaşatmaz diye umut ediyorum. Ama toparladık. 10 gün istirahat

edeceğim. Malum, bir orta tarafta bir çatlağım var. Çok hareket edemiyorum. Nefes alırken de biraz ağrı ve sızı yapıyor. Ama bunu atlatırız. Bununla geçmiş olsun. İnşallah 10 gün sonra yine sahalarda vatandaşlarımızla beraber olacağım. Çok net hatırlamamakla beraber bir sollama esnasında oldu. Karşıdan bir araçla beraber kafa kafaya çarpıştık. Ben araçtan çıktıktan sonra ikinci bir araç geldi. Zincirleme bir kazayla o da çarptı. Gerçekten kötü bir kazaydı, talihsiz bir kazaydı. Ama dediğim gibi hem karşı tarafta hem bizim tarafta da çok ciddi manada bir sıkıntı olmadı. Allah'a şükürler olsun. Bir an dalgınlık olacak herhalde. Ben o ara telefonla bir

şeyler okuyordum, ilgileniyordum. Son anda fark ettim ama olay da oldu, bitti zaten. Allah korudu yani bizi" dedi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Murat Yıldırım ise 24 saatlik gözetimin ardından başkan Yazıcıoğlu'nun taburcu edildiğini söyledi.

Kaynak: İHA

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