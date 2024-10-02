Başkan Yüksel, Dünya Yaşlılar Günü\'nü Huzurevi\'nde Kutladı

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(İSTANBUL)- Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Kartal Belediyesi Yaşlı Bakım ve Huzurevi'ni ziyaret etti.

Huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek sohbet eden Başkan Yüksel, herhangi bir istek ya da şikayetleri olup olmadığını sordu. Ziyaret sırasında düzenlenen etkinlik kapsamında huzurevi sakinlerine müzik dinletisi sunularak, pasta kesimi gerçekleştirildi. Başkan Yüksel'in ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getiren huzurevi sakinleri, ziyaret ve düzenlenen etkinlik için teşekkür etti.

"Onlara her zaman hizmet etmeye devam edeceğiz"

Başkan Yüksel, "1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü vesilesiyle Kartal Belediyesi Yaşlı Bakım ve Huzurevi'nde kalan büyüklerimizi ziyaret ettim. Geleceğimize ışık tutan ve tecrübeleriyle hayatımıza değer katan büyüklerimizin daima yanında olacak, onlara her zaman hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.