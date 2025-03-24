Başkan Zeyrek, İtfaiye Personeli ile Sahur Yaptı - Son Dakika
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Başkan Zeyrek, İtfaiye Personeli ile Sahur Yaptı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, ramazan ayı boyunca sahur programlarına katılarak itfaiye personeliyle bir araya geldi. Zeyrek, çalışanların önemli bir aile olduğunu vurgulayarak, yeni kıyafetlerin güvenliğine dikkat çekti.

24.03.2025 12:36  Güncelleme: 14:29
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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, sahurunu itfaiye personeli ile birlikte yaptı. Zeyrek, "Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin her çalışanı bizler için çok değerli. Biz yanmaz kıyafetiyle aynı sofrayı paylaşarak, maaşlarda yaptığımız zamlar ile sizlerin yanınızda olduğumuzu, bir aile olduğumuzu göstermek istiyoruz. İnşallah birliğimiz, beraberliğimiz görev sürecim sonunda da böyle ağız tadıyla devam edecek" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, ramazan ayındaki iftar ve sahur programlarına devam ediyor. Her gün kentin farklı bir noktasında iftarda vatandaşlarla bir araya gelen Zeyrek, sahurda da gerek çalışanlar gerekse sivil toplum kuruluşlarıyla buluşmaya devam ediyor. Zeyrek, son olarak Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nda sahur programına katılarak, itfaiyecilerle bir araya geldi. Zeyrek, Genel Sekreter Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Murat Pınar, İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, Basın Yayın ve Halka İlişkiler Dairesi Başkanı Güney Temiz, itfaiye personeli ile birlikte sahur yaptı.

"Saçınızın teli zarar görsün istemeyiz"

Başkan Zeyrek, itfaiye personeline yeni alınan ve yüksek düzeyde koruma özelliği sağlayan kıyafetleri inceleyerek, şunları söyledi:

"Olması gereken, eksikliği olan bir şeydi. İnşallah yangınlardan sizi korur. Saçınızın teli zarar görsün istemeyiz. Bu kıyafetler ile de bunu sağlamış olacağız. Emeğiniz çok büyük, biz de elimizden geldiği kadar teçhizatlarınızın en iyi olmasını sağlayarak sizin yanınızda olduğumuzu göstermek istiyoruz. Baktığımız zaman İstanbul ve Ankara itfaiyeleri kullanıyor. Verdiğiniz emeklerin yanında bunların hiç önemi yok. Gece gündüz demeden canınızı hiçe sayarak müdahale ediyorsunuz. İtfaiye birimimize her yerde hep aynı şeyi söylüyorum. Emeklerinize sağlık, yaptığınız iş çok kutsal, iyi ki varsınız. Sizlerle birlikte aynı sofrada olmak, aynı ekmeği, yemeği paylaşmak bizler için çok önemli. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yaklaşık 7 bin çalışanı var, bunlar bir ailedir. Ben hep bu gözle bakıyorum, görev sürecimde de bu gözle bakacağım. Tabii ki derdimiz olacak, derdimizle dertleneceğiz, sevincimizde birlikte eğleneceğiz. Bugün de sizlerle aynı sofrayı paylaşmak benim için çok önemliydi."

İtfaiyecilik mesleğinin zorlu çalışma koşullarına değinen Zeyrek, "İtfaiye olarak çok zor zamanlar yaşadınız, geçtiğimiz yaz birlikte gördük. 3-4 gün boyunca evinize gitmeden, uyumadan, o yangınların içinde sizler mücadele ettiniz. Bizler sizlerin yanında olduk, ama yangının içinde ilk müdahalede sizler vardınız. Az önce giydiğiniz kıyafetler bu yüzden bizler için çok önemliydi. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin her çalışanı, bizler için çok değerli. Bu değer karşılığında da biz kıyafetiyle, aynı sofrayı paylaşarak, maaşlarda yaptığımız zamlar ile sizlerin yanınızda olduğumuzu, bir aile olduğumuzu göstermek istiyoruz. İnşallah birliğimiz beraberliğimiz görev sürecim sonunda da böyle ağız tadıyla devam edecek" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Başkan Zeyrek, İtfaiye Personeli ile Sahur Yaptı - Son Dakika

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