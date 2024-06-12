Başkent Üniversitesi Hastanesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Ayhan'ın Cenazesi Anamur'da Defnedildi - Son Dakika
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Başkent Üniversitesi Hastanesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Ayhan'ın Cenazesi Anamur'da Defnedildi

Ankara'da hayatını kaybeden Başkent Üniversitesi Hastanesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Ayhan'ın cenazesi, memleketi Mersin'in Anamur ilçesinde toprağa verildi. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Prof. Dr. Ali Ayhan için Anamur ilçesindeki Mersin Üniversitesi (MEÜ) Anamur Meslek Yüksekokulu Prof. Dr. Ali Ayhan Yerleşkesinde tören düzenlendi. Törenin ardından Prof. Dr. Ayhan'ın cenazesi, Ören Mahallesi'ndeki Nasrettin Mezarlığına götürüldü, kılınan namaz sonrasında toprağa verildi. Ayhan'ın vefatı Başkent Üniversitesi Hastanesinde yaklaşık iki ay önce ağır viral enfeksiyon nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Ali Ayhan, 10 Haziran'da hayatını kaybetmişti. Çok sayıda öğrenci yetiştiren ve kadın kanserleri ile kanser öncüsü lezyonların tanı ve tedavisi, kanser taraması ve kolposkopi alanlarının ileri gelen hocalarından Prof. Dr. Ali Ayhan, 2007'den bu yana Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'nda görevini sürdürüyordu. Ayhan için dün Başkent Üniversitesi İhsan Doğramacı Konferans Salonu'nda tören düzenlenmiş, daha sonra Doğramacızade Ali Paşa Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılınmıştı.

12.06.2024 18:33
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Ankara'da 84 yaşında hayatını kaybeden Başkent Üniversitesi Hastanesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Ayhan'ın cenazesi, memleketi Mersin'in Anamur ilçesinde toprağa verildi.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Prof. Dr. Ali Ayhan için Anamur ilçesindeki Mersin Üniversitesi (MEÜ) Anamur Meslek Yüksekokulu Prof. Dr. Ali Ayhan Yerleşkesinde tören düzenlendi.

Törenin ardından Prof. Dr. Ayhan'ın cenazesi, Ören Mahallesi'ndeki Nasrettin Mezarlığına götürüldü, kılınan namaz sonrasında toprağa verildi.

Törene, Ayhan'ın ailesi, yakınları, Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal, MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, çok sayıda akademik personel ve öğrenci katıldı.

Ayhan'ın vefatı

Başkent Üniversitesi Hastanesinde yaklaşık iki ay önce ağır viral enfeksiyon nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Ali Ayhan, 10 Haziran'da hayatını kaybetmişti.

Çok sayıda öğrenci yetiştiren ve kadın kanserleri ile kanser öncüsü lezyonların tanı ve tedavisi, kanser taraması ve kolposkopi alanlarının ileri gelen hocalarından Prof. Dr. Ali Ayhan, 2007'den bu yana Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'nda görevini sürdürüyordu.

Ayhan için dün Başkent Üniversitesi İhsan Doğramacı Konferans Salonu'nda tören düzenlenmiş, daha sonra Doğramacızade Ali Paşa Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılınmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Başkent Üniversitesi Hastanesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Ayhan'ın Cenazesi Anamur'da Defnedildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkent Üniversitesi Hastanesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Ayhan'ın Cenazesi Anamur'da Defnedildi - Son Dakika
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