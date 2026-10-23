Başkentray ve Marmaray'ın da dahil olduğu raylı hatlar 29 Ekim'de ücretsiz olacak

Başkentray ve Marmaray'ın da dahil olduğu raylı hatlar 29 Ekim'de ücretsiz olacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı 29 Ekim'de ücretsiz hizmet verecek. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre vatandaşlar perşembe günü bu seferlerden ücretsiz yararlanabilecek.
Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı- Halkalı Metro Hattı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla vatandaşlar, perşembe günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı seferlerinden ücretsiz faydalanabilecek.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?