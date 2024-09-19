Batı Balkanlar'ın AB Katılım Süreci Hızlandırılmalı - Son Dakika
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Batı Balkanlar'ın AB Katılım Süreci Hızlandırılmalı

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Batı Balkan ülkelerinin AB'ye katılım sürecinin hızlanması gerektiğini vurguladı.

19.09.2024 13:41
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BUDAPEŞTE, 19 Eylül (Xinhua) -- Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Batı Balkan ülkelerinin Avrupa Birliği katılım sürecinin hızlandırılmasının gerekli olduğunu söyledi.

Szijjarto, Çarşamba günü konuk Sırbistan Ekonomi Bakanı Adrijana Mesarovic ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "AB'nin ekonomik performansı giderek zayıflıyor. Avrupa'nın bu ekonomik gerilemesini durdurmak ve kıtaya yeni bir ivme kazandırmak için Batı Balkan ülkelerinin katılım süreci hızlandırılmalıdır" dedi.

Szijjarto, AB'nin ivmeye, tazeliğe ve yeni enerjiye ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Szijjarto, "Batı Balkan ülkelerinin AB'ye ihtiyaç duymasından çok artık AB, Batı Balkan ülkelerine ihtiyaç duymaktadır ve Brüksel'in de bunu anlamasının zamanı gelmiştir" ifadelerini kullandı.

AB katılım görüşmelerine ek olarak Macaristan ile Sırbistan arasında özellikle enerji güvenliği gibi kritik alanlarda başarılı bir ekonomik işbirliği bulunduğuna dikkat çeken Szijjarto, bu ortaklığın iki ülkeyi kriz ve zorluklara karşı daha dirençli hale getirdiğini ifade etti.

Macaristan'ın doğalgaz tedarikinde güvenilir bir geçiş ülkesi olan Sırbistan'a güvendiğini kaydeden Szijjarto, ülkeye Sırbistan üzerinden Türk Akımı boru hattı aracılığıyla günde 20 milyon metreküpün üzerinde doğalgaz geldiğini belirtti.

Szijjarto, iki ülkenin petrol ve elektrik ağlarının birbirine bağlanması gibi devam eden ve gelecekte gerçekleştirilecek projelerin, stratejik işbirliğini daha da güçlendireceğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua

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