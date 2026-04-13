Üye Girişi
Son Dakika Logo

Balıkçılar Sezon Sonunda Zorluğuyla Karşılaşıyor

13.04.2026 12:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın, Kocaeli, Zonguldak, Düzce ve Sakarya'da balıkçılar, deniz suyunun geç soğuması, aşırı avcılık ve mazot fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle kötü geçen sezonu erken kapatarak teknelerini limana demirledi. Hamsi dışında palamut, çinekop ve lüfer gibi balıklarda yaşanan kıtlık, sezonu 'kayıp bir yıl' olarak nitelendirmelerine yol açtı.

Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarının bulunduğu Bartın'ın Amasra ilçesinde balıkçılar, sezonun kapanmasına günler kala limana demirlemek zorunda kaldı. Tekne ve ağ tamirlerine başlayan balıkçıların bir kısmı, kıyı ve midye avcılığıyla geçimlerini sağlamaya devam edecek. Bartın Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Özkan Beske, deniz suyunun geç soğuması ve aşırı avcılık gibi etkenlerin sezonun kötü geçmesine sebep olduğunu belirterek, özellikle palamut, çinekop ve lüferden umduklarını bulamadıklarını aktardı.

Kocaeli'de büyük teknelerle denize açılan balıkçılar, 15 Nisan'da başlayacak genel av yasağı öncesi son seferlerini yapıyor. Kocaeli Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Ali Sarı, hamsinin bol, palamudun az olduğu bir sezon geçirdiklerini, lüferin ise neredeyse hiç olmadığını söyledi. Küçük ölçekli balıkçıların 15 Nisan'dan sonra da av yapmaya devam edeceğini ifade etti.

Zonguldak'ta da balıkçılar, sezon bitmeden teknelerini limana demirleyerek ağlarının ve teknelerinin bakım ve onarımlarını yapmaya başladı. Alaplı Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Mustafa Yavuz, sezonun verimsiz geçtiğini, bunun sebebinin iklim değişikliği ve modern avlanma teknikleri olduğunu düşündüklerini belirtti. Palamut, lüfer ve çinakopun az olduğunu, hamsinin ise büyük balıkçılar tarafından avlanabildiğini aktardı.

Düzce'de Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Osman Özer, sezonun umdukları gibi gitmediğini, mazot pahalılığı ve balık kıtlığı nedeniyle zarar edildiğini söyledi. Palamut, çinekop ve lüferin hiç olmadığını, hamsinin ise para etmediğini belirterek, gelecek sezon için umutlarını tazelediklerini ifade etti.

Sakarya'da Karasu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atilla Bıçakcı, sezonu 'kayıp bir yıl olarak geçti' şeklinde nitelendirdi. Palamutun yok denecek kadar az çıktığını, hamsi akını olduğu halde bölgelerinde av yapılamadığını söyleyerek, gelecek sezon için hazırlıklara başlayacaklarını dile getirdi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Batı Karadeniz, Yerel Haberler, Hava Durumu, Balıkçılık, Denizcilik, Zonguldak, Sakarya, Kocaeli, Ekonomi, Güncel, Bartın, Düzce, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 14:42:36. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.