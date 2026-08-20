Batı Şeria'da 40 bin Filistinli Yasağın Kurbana Dönüştü - Son Dakika
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Batı Şeria'da 40 bin Filistinli Yasağın Kurbana Dönüştü

Batı Şeria\'da 40 bin Filistinli Yasağın Kurbana Dönüştü
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BM, İsrail'in sokağa çıkma yasağının 40.000 Filistinlinin temel ihtiyaçlara erişimini engellediğini bildirdi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 20 Ağustos (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), İsrail'in çarşamba günü Batı Şeria'nın güneyinde uyguladığı sokağa çıkma yasağı nedeniyle 40.000'e yakın Filistinlinin temel ihtiyaçlara erişimden yoksun kaldığını bildirdi. Yasağın, bölgeye düzenlenen askeri operasyon kapsamında uygulandığı belirtildi.

Ajanstan yapılan açıklamada, "Bu durum acil insani sonuçlar doğuruyor. İnsanlar ihtiyaçlarını karşılayamıyor, temel hizmetlere erişemiyor ve işlerine gidemiyor" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Kudüs'ün yaklaşık 30 kilometre güneyindeki El Halil vilayetine bağlı Zahiriye'de başlatılan operasyonda çatılara keskin nişancılar yerleştirildiği ve yolların toprak setlerle kapatıldığı belirtildi. Ofisin ortaklarına göre, aralarında çocukların da bulunduğu yaklaşık 40.000 kişinin evlerinden çıkmasına izin verilmiyor.

OCHA'nın yayımladığı günlük haber bülteninde, İsrail güçlerinin Filistinlilere ait yaklaşık 7 evi sorgu merkezi olarak kullandığı aktarıldı. İsrail güçlerinin söz konusu evlerde yaşayan aileleri evin bir odasına kapattığı, birçok kişiyi de gözaltına aldığı kaydedildi.

Ofis, "Evler ve aileler koruma altına alınmalı. Tüm güvenlik operasyonları, sivillerin ve onurlarının korunması da dahil olmak üzere uluslararası hukuka riayet edilerek yürütülmeli. Ortaklarımızla birlikte Batı Şeria'daki insanlara hayati destek sağlamaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Sözcüsü Stephane Dujarric ise aynı gün yaptığı açıklamada, Guterres'in işgal altındaki Batı Şeria'da uç noktalarda yeni yasadışı yerleşimlerin kurulduğuna ilişkin haberlerden derin endişe duyduğunu belirterek, İsrail'e bu yönde daha fazla hamleden kaçınma ve ilgili BM kararlarına uygun hareket etme çağrısında bulundu.

Gazze'deki duruma da değinen OCHA, "Sarı Hat" olarak adlandırılan bölgenin batısındaki alanlarda İsrail'in askeri faaliyetlerde bulunduğu yönünde ortaklarından bilgi aldıklarını açıkladı. Yerel kaynaklardan alınan ilk bilgilere göre, salı günü Gazze limanını hedef alan İsrail hava saldırısında en az 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

OCHA, "Bu tür olaylar, sivilleri açık şekilde tehlikeye atıyor ve onların güvenli bir yere sığınma, tıbbi bakım alma ve insani yardıma ulaşma haklarını kısıtlıyor" dedi.

Kaynak: Xinhua

Sokağa Çıkma Yasağı, İnsan Hakları, Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batı Şeria'da 40 bin Filistinli Yasağın Kurbana Dönüştü - Son Dakika

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