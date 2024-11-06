Batı Şeria'da 7 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Batı Şeria'da 7 Filistinli Hayatını Kaybetti

Batı Şeria\'da 7 Filistinli Hayatını Kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında 7 Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

06.11.2024 18:41
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ANONS (İngilizce): Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Filistin Sağlık Bakanlığı, Salı günü yaptığı açıklamada İsrail güçlerinin sabah saatlerinden bu yana Batı Şeria'da düzenlediği saldırılarda 7 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

ANONS (İngilizce): Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin Salı günü Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentinin Kabatiye kasabasında düzenlediği saldırılarda 3 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bu son ölümlerle birlikte Salı sabahından bu yana Batı Şeria'nın kuzeyinde hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 7'ye yükseldi. Filistin Sağlık Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada İsrail'in Cenin ve Tubas'a düzenlediği hava saldırıları ve açılan ateş sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

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