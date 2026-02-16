Batı Şeria\'da Eğitim Krizi

İsrail, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da Filistinlilerin sadece topraklarını değil, uyguladığı politikalar ve saldırganlıkla gelecek nesillerinin eğitim hakkını da elinden alıyor.

İsrail'in Filistin yönetiminin vergi gelirlerine el koyması, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin yönetiminin eğitim dahil pek çok alanda bütçeden ayırdığı payı azaltmasına ve büyük bir eğitim krizine yol açtı.

Filistin yönetiminin İsrail'in bu uygulaması nedeniyle Batı Şeria'da öğretmenlerin maaşında yüzde 60'lık kesintiye gitmesi, eğitimcileri hayatlarını sürdürebilmek için farklı işlerde çalışmaya iterken okullarda haftanın sadece 3 gününde ders verilmeye başlandı.

İsrail ordusunun baskınları ve Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin artan saldırılarından dolayı ulaşımın aksaması ya da ailelerin çocuklarının başına bir şey geleceği korkusuyla okula göndermekten çekinmesi, söz konusu krizi daha da derinleştirdi.

Bölgedeki ekonomik krizin, ailelerinin geçimine destek olmak için çocukları çalışmaya itmesi de eğitim eksikliğinin bir başka boyutu olarak öne çıktı.

"Bazı öğretmenler öğretmenlik mesleğini bıraktı"

AA muhabiri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde, eğitimci, öğrenci ve çocuklarla yaşanan eğitim krizini konuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da öğretmenlerin ve öğrencilerin durumunu anlatan Zenebiyye İlköğretim Okulu Müdürü Ayşe el-Hatib, öğrencilerin her hafta 5 yerine 3 gün okula gitmesinin büyük bir sorun olduğuna işaret ederek, "Yani okul günleri ve ders çalışma süresi yarı yarıya azaldı. Bu, öğrenmenin yarısı, gelecek neslin yarım yetiştirilmesi demek." ifadelerini kullandı.

Hatib, tüm sorunların İsrail işgalinden kaynaklandığını belirterek İsrail'in Filistin'e gelir vergilerini ödemediğini ve bunun Ramallah yönetiminin öğretmenlere ve diğer iş kollarında çalışanlara yeterli maaşı ödeyememesine yol açtığını belirtti.

Öğretmenlerin maaşlarının yalnızca yüzde 60'ını alabildiğini vurgulayan Hatib, şunları söyledi:

"Bu da öğretmenlerin öncelikle işlerini yeterince yapamamaları anlamına geliyor, çünkü 5 gün yerine sadece 3 gün ders veriyorlar. Bu arada öğretmenler, maaşları nedeniyle sıkıntı çekiyor, çünkü günlük yaşam masraflarını karşılamak için yeterli paraları yok."

Filistinli öğretmen, yaşanan bu sorunlardan en fazla etkilenenin çocuklar, öğrenciler olduğuna dikkati çekti.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlileri sadece ekonomik açıdan değil askeri baskı yoluyla da boğduğuna işaret eden Hatib, bazı öğretmenlerin şehir dışında yaşadığını ve askeri kontrol noktaları nedeniyle işlerine gelemediğini kaydetti.

Hatib, sadece Nablus kenti çevresinde beş askeri kontrol noktası olduğunu ve haftalık üçe düşürülen eğitim günlerinin, öğretmenlerin bu kontrol noktalarından dolayı bazı günler okula ulaşamaması nedeniyle daha da aşağı indiğini vurguladı.

Bazı öğretmenlerin mesleği bıraktığını aktaran Hatib, öğretmenlerin başka işler bulmasının yanı sıra ailelerin zorunlu olarak çocuklarını okuldan alıp çalışmaya gönderdiğini belirterek, "Öğrenciler, ailelerine yardım etmek için okulları, üniversiteleri, eğitimlerini bırakıp çalışmaya, para kazanmaya gidiyorlar." diye konuştu.

Hatib, "Tüm dünyanın harekete geçip bunu durdurmak ve Filistin halkına, Filistinli çocuklara haklarını vermek, normal bir şekilde okula gitmelerini, güvenli koşullarda yaşamalarını, özgür olduklarını, insan olduklarını hissetmelerini sağlamak için bir şeyler yapması gerekiyor." ifadeleriyle dünyaya seslendi.

"Ekonomik durumumuz çok kötü, bu yüzden çalışmam gerekiyor"

Filistinli 12 yaşındaki öğrenci Zeyd Hasan, okul günlerinin üçe düşürülmesi nedeniyle öğretmenlerin ellerinden geleni yapsalar da kendilerine eğitim vermek için gerekli zamana sahip olmadıklarını ve birçok konuda eksik kaldıklarını dile getirdi.

Okula gitmediği günlerde evde kendi başına başta İngilizce olmak üzere ders çalışmak zorunda kaldığını söyleyen Hasan, yurt dışında çalışacak Filistinli bir doktor olabilmek için İngilizce öğrenmeye gayret ettiğini dile getirdi.

Ekonomik durumlarının kötü olması nedeniyle okulu bırakarak Nablus'un Eski Şehir bölgesinde bir dükkanda çalışmaya başlayan 14 yaşındaki Filistinli çocuk Talal Debbeyk ise "Evimizin masraflarının karşılanması için aileme yardım etmem gerekiyor. Ekonomik durumumuz çok kötü, bu yüzden çalışmam gerekiyor. Annem ve babam çalışıyor ama bu yeterli olmuyor." ifadelerini kullandı.

Debbeyk, iki erkek ve bir kız kardeşi olduğunu, onların okumaya devam ettiğini, kendisinin de tıpkı okula gider gibi sabah işe gittiğini akşam eve döndüğünü söyledi.

Filistin vergi gelirleri, İsrail denetiminden geçiyor

İsrailli ve Filistinli aktivistlerden oluşan "Combatants for Peace" (Barış için Savaşanlar) yöneticilerinden Suher Ganim, İsrail'in Filistin yönetiminin vergi gelirlerinde kesintiye gitmesinin sadece eğitim değil, pek çok önemli sektörü etkilediğini vurguladı.

Ganim, Filistin'e gelen tüm malların önce İsrail'in kontrolünden geçtiğini ve ödemelerin İsrail'e yapıldığını ancak İsrail'in Filistin yönetimine aktarması gereken vergilerin ödemesini durdurduğunu aktardı.

Mevcut İsrail hükümeti göreve geldiğinde ilk kesintilerin başladığına dikkati çeken Ganim, savaşın başlamasıyla Filistin yönetiminin vergi gelirlerine İsrail tarafından el konulduğunu ifade etti.