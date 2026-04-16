Kendisini öğrencilerine siper eden Ayla öğretmeni eşi gözyaşlarıyla anlattı

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda 3 çocuk annesi öğretmen Ayla Kara'nın yanı sıra 9 kişi daha hayatını kaybetti, 17 kişiyse yaralandı.
Öğrencilerini korumak için kendisini siper ettiği öğrenilen 55 yaşındaki matematik öğretmeni Ayla Kara'nın cenazesi Onikişubat ilçesine bağlı Tekir Mahallesi'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenazede Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, aileye sarılıp yalnız bırakmadı.
Cenazenin toprağa verilmesinin ardından Ayla Kara’nın eşi Ramazan Kara, eşinin hayatını öğrencilerine adamış bir eğitimci olduğunu söyledi. Yaşadığı acıyı tarif ederken zorlanan ve gözyaşlarına hakim olamayan Kara, "Örnek bir öğretmendi, öğrencilerini çok severdi. Emekliliği geldiği halde emekli olmamıştı. Bize 'ben okulu çok seviyorum' diyordu." ifadesini kullandı.
Gurur duyduğunu söyleyen Kara, "Gurur duyuyorum, Hiç hesapta kitapta yoktu ama hayalleri vardı. Allah yar ve yardımcısı olsun. Burayı çok severdi. Buraya ev yaptıracaktık ama ancak mezarı geldi. Allah'ım şehitlik mertebesine ulaştırsın" dedi.
Kaynak: AA/ İHA
