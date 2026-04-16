Kendisini öğrencilerine siper eden Ayla öğretmeni eşi gözyaşlarıyla anlattı
Kendisini öğrencilerine siper eden Ayla öğretmeni eşi gözyaşlarıyla anlattı

16.04.2026 17:27  Güncelleme: 18:18
Kahramanmaraş'ta düzenlenen okul saldırısında öğrencilerine siper olan ve 3 kurşunla hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenazenin ardından Ayla öğretmeni anlatan eşi Ramazan Kara, "Örnek bir öğretmendi, öğrencilerini çok severdi. Emekliliği geldiği halde emekli olmamıştı. Bize 'ben okulu çok seviyorum' diyordu" dedi.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda 3 çocuk annesi öğretmen Ayla Kara'nın yanı sıra 9 kişi daha hayatını kaybetti, 17 kişiyse yaralandı.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Öğrencilerini korumak için kendisini siper ettiği öğrenilen 55 yaşındaki matematik öğretmeni Ayla Kara'nın cenazesi Onikişubat ilçesine bağlı Tekir Mahallesi'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenazede Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, aileye sarılıp yalnız bırakmadı.

AYLA ÖĞRETMENİ EŞİ RAMAZAN KARA ANLATTI: ÖĞRENCİLERİNİ ÇOK SEVERDİ

Cenazenin toprağa verilmesinin ardından Ayla Kara’nın eşi Ramazan Kara, eşinin hayatını öğrencilerine adamış bir eğitimci olduğunu söyledi. Yaşadığı acıyı tarif ederken zorlanan ve gözyaşlarına hakim olamayan Kara, "Örnek bir öğretmendi, öğrencilerini çok severdi. Emekliliği geldiği halde emekli olmamıştı. Bize 'ben okulu çok seviyorum' diyordu." ifadesini kullandı.

“BURAYI ÇOK SEVERDİ. BURAYA EV YAPTIRACAKTIK AMA ANCAK MEZARI GELDİ”

Gurur duyduğunu söyleyen Kara, "Gurur duyuyorum, Hiç hesapta kitapta yoktu ama hayalleri vardı. Allah yar ve yardımcısı olsun. Burayı çok severdi. Buraya ev yaptıracaktık ama ancak mezarı geldi. Allah'ım şehitlik mertebesine ulaştırsın" dedi. 

Kaynak: AA/ İHA

