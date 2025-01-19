Batı Şeria'da İsrail askerleri 5 Filistinliyi yaraladı

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İşgal altındaki Batı Şeria'da iki ayrı noktada 4'ü çocuk 5 Filistinlinin, İsrail askerlerinin ateş açması sonucu yaralandığı bildirildi.

Filistinli aktivist Muhammed Avad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kentine bağlı Beyt Ummer beldesine baskın düzenlediğini söyledi.

Baskın sırasında Filistinliler ile İsrail askerleri arasında çatışma yaşandığını belirten Avad, İsrail askerlerinin gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz kullandığını ve 14-15 yaşlarındaki 4 Filistinli çocuğun gerçek mermiyle yaralandığını kaydetti.

Avad, çok sayıda Filistinlinin de göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini ifade ederek, yaralanan çocukların hastanelere kaldırıldığı bilgisini verdi.

Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberinde, Batı Şeria'nın Ramallah kenti çevresinde bir Filistinlinin, İsrail askerlerince açılan ateş sonucu yaralandığı bildirildi.

Haberde, olayın Psagot Yahudi yerleşim biriminde konuşlu İsrail askerlerince Cebel et-Tavil Mahallesi'nde gerçekleştirildiği belirtilerek, yaralının hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Söz konusu dönemde Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 847 Filistinli hayatını kaybetti.