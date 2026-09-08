Batı Şeria'da İsrail baskını sonrası Tulkerim'de Gazzeli Filistinlinin naaşı çıkarıldı - Son Dakika
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Batı Şeria'da İsrail baskını sonrası Tulkerim'de Gazzeli Filistinlinin naaşı çıkarıldı

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Sağlık ve sivil savunma ekipleri, İsrail ordusunun Tulkerim'deki Zekat Komitesi Merkezine düzenlediği baskının ardından bir Filistinlinin naaşına ulaştı. Cenazenin Gazze'den gelen bir işçi olan Esad Meliha'ya ait olduğu belirtildi. İsrail askerleri, merkezde kalan diğer Gazzeli işçileri gözaltına alarak bilinmeyen bir yere götürdü.

Sağlık ve sivil savunma ekipleri, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentinde bulunan Zekat Komitesi Merkezine bugün düzenlediği baskının ardından bir Filistinlinin naaşına ulaştı.

Sivil Savunma İdaresi ve Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, iki kuruma bağlı ekiplerin Zekat Komite Merkezinden Esad Meliha adlı bir Filistinlinin cenazesini çıkardığı belirtildi.

İsrail ordusunun merkezden ayrılmasının ardından bulunan naaşın hastaneye nakledildiği kaydedildi.

Açıklamada, konuya ilişkin daha fazla detay verilmedi.

Ölen kişi Gazze'den gelen bir işçiydi

"Filistinli Mülteciler Portalı" haber sitesine göre İsrail baskını sırasında hayatını kaybeden Filistinli, söz konusu merkezde ikamet eden Gazzeli işçilerden biriydi.

AA muhabirine konuşan yerel kaynaklar, İsrail ordusuna bağlı kalabalık bir birliğin merkezi bastığını ve 7 Ekim 2023'ten bu yana burada kalan ve çalışmak için Gazze'den gelenleri dışarı çıkardığını aktardı.

İsrail askeri araçlarıyla nereye götürüldüğü bilinmeyen Gazzeli işçilerin akıbetinin belirsizliğini koruduğu belirtildi.

Merkezden çıkarılan Filistinlilerin bir kısmını gözaltına alan İsrail askerlerinin binayı tahrip ettiğini belirten kaynaklar, askerlerin merkezin girişine "terörü destekleyen yasa dışı bir kurum" olduğunu iddia eden bir tabela astığını ifade etti.

Filistinli kaynaklar ayrıca, baskın sırasında olayı takip eden gazetecilere İsrail askerlerince ses ve gaz bombası atıldığını kaydetti.

Çalışmak amacıyla gelen Gazzeli işçiler

Gazze Şeridi'nden binlerce işçi, Ekim 2023 öncesinde İsrail'de resmi izinlerle çalışıyordu. Savaşın başlamasıyla İsrail makamları, Gazzelilerin çalışma izinlerini iptal etti.

Savaş şartlarından dolayı Gazze Şeridi'ne dönemeyen ve binlerce oldukları belirtilen Gazzeli işçiler, Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine sığınmak zorunda kaldı.

Batı Şeria'da çok kötü koşullarda yaşama tutunmaya çalışan işçiler, sürekli İsrail güçlerinin ihlal ve saldırılarına maruz kalıyor.

İsrail güçleri, Batı Şeria'da geçerli oturma izni olmayan Gazzeli işçileri tespit etmek ve yakalamak için sürekli çeşitli noktalara baskınlar gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Batı Şeria'da İsrail baskını sonrası Tulkerim'de Gazzeli Filistinlinin naaşı çıkarıldı - Son Dakika

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