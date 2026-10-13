Batı Şeria'da İsrail ve yerleşimci saldırılarında biri çocuk 4 Filistinli yaralandı - Son Dakika
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Batı Şeria'da İsrail ve yerleşimci saldırılarında biri çocuk 4 Filistinli yaralandı

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Batı Şeria'da İsrail askerlerinin ateşiyle biri çocuk 2 Filistinli, yerleşimcilerin saldırısında 2 Filistinli yaralandı. Muğayyir'de okul çıkışı öğrencilere gaz atıldı, onlarca öğrenci etkilendi; Beyt Lid'de zeytin toplayan 2 Filistinli darbedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerinin açtığı ateşle biri çocuk 2 Filistinli, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısında da 2 kişi yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Ramallah ve Bire kentlerine yönelik saldırıları sonucu 14 yaşındaki bir çocuğun gerçek mermiyle yaralandığı belirtildi.

Yaralı çocuk ile gazdan etkilenen çok sayıda kişinin Filistin Tıp Kompleksi'ne getirildiği kaydedildi.

Bakanlık, daha sonra yaptığı açıklamada, belinin alt kısmından girip omzundan çıkan gerçek mermiyle ağır yaralanan bir gencin de hastaneye getirildiğini bildirdi.

Okuldan çıkan öğrenciler gazdan etkilendi

Ramallah'ın doğusundaki Muğayyir köyünde de İsrail güçlerinin ilkokullardan çıkan öğrencilerin bulunduğu alana göz yaşartıcı gaz atması sonucu onlarca öğrenci gazdan etkilendi.

Muğayyir Köy Meclisi Başkanı Emin Ebu Aliya, AA'ya yaptığı açıklamada, İsrail sınır muhafızlarının öğrencilerin okuldan çıkışı sırasında yoğun şekilde gaz bombası attığını söyledi.

Ebu Aliya, öğrencilere bölge sakinleri ve sağlık ekiplerinin yardımıyla olay yerinde müdahale edildiğini belirtti.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin köye yönelik saldırılarının yıllardır sürdüğünü kaydeden Ebu Aliya, İsrail güçlerinin köy çevresinde sürekli bulunduğunu ve gece gözaltılarının da yaşandığı günlük baskınlar düzenlediğini aktardı.

Zeytin toplayan 2 Filistinli darbedildi

Filistin Kızılayı, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kenti yakınlarında bulunan Beyt Lid beldesinde, zeytin toplarken Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından darbedilen 2 Filistinliye müdahale edildiğini açıkladı.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtilen açıklamada, yaralanmalarının niteliğine ilişkin ayrıntı verilmedi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Nablus'un batısındaki Beyt İmrin ile Ramallah ve Bire ilindeki Turmusayya ve Yebrud beldelerine de saldırılar düzenledi.

Filistin Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonu, dün yaptığı açıklamada, ekim başından bu yana İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin zeytin hasadıyla bağlantılı 136 saldırıyı belgelediğini duyurmuştu.

Komisyon, saldırılar arasında darp, arazilerden çıkarma, yıldırma, ateş açma, gaz kullanma ve gözaltının yanı sıra zeytinlerin ve hasat ekipmanlarının çalınması ile ağaçların tahrip edilmesinin bulunduğunu bildirmişti.

İsrail'in ekim 2023'te Gazze Şeridi'nde başlattığı soykırımdan bu yana, işgal altındaki Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılarında artış yaşanıyor.

Kaynak: AA
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