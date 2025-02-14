Batı Şeria'nın kuzeyindeki saldırılarını sürdüren İsrail ordusu Nablus'a baskın düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Batı Şeria'nın kuzeyindeki saldırılarını sürdüren İsrail ordusu Nablus'a baskın düzenledi

İsrail ordusu, sabahın erken saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Nablus kentine baskın düzenledi.

14.02.2025 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, sabahın erken saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Nablus kentine baskın düzenledi.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, İsrail ordusu, Nablus'a birçok noktadan giriş yaparak Filistinlilerin evlerine baskın düzenledi ve aramalar gerçekleştirdi.

Baskın sırasında İsrail askerleri ile Filistinliler arasında silahlı çatışmalar yaşandı.

İsrail askerleri, baskın yaptığı onlarca evde eşyaları tahrip etti.

Ayrıca, Nablus'un doğusundaki Asker ve Ballata mülteci kampları çevresinde de Filistinliler ile İsrail ordusu arasında silahlı çatışma yaşandı.

İslami Cihad Hareketine bağlı Kudüs Seriyyeleri ile Fetih Hareketine bağlı Aksa Şehitleri Tugayları gibi Filistinli gruplar, savaşçılarının İsrail ordusuyla silahlı çatışmaya girdiğini ve askerlerin bulunduğu bölgelerde patlayıcıları infilak ettirdiğini duyurdu.

Tanıklar, İsrail askerlerinin yaklaşık 6 saat süren baskının ardından kentten çekildiğini aktardı.

Cenin, Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarında baskınlar sürüyor

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin, Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarında da baskınlar gerçekleştiriyor.

Söz konusu bölgelerden sık sık silah ve patlama sesleri duyuluyor.

Ramallah'ın kuzeyindeki Celzun Mülteci Kampı'nda baskın ve gözaltı

Öte yandan İsrail askerleri sabah saatlerinde Batı Şeria'nın diğer birçok şehir ve kasabalarında baskınlar gerçekleştirdi.

Bu baskınların özellikle Ramallah'ın kuzeyindeki Celzun Mülteci Kampı'nda yoğunlaştığı ve bazı Filistinlilerin İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırıları

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

İsrail ordusu, Cenin'de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak Pazartesi günü Tulkerim'i de kapsayacak şekilde genişletti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, ramallah, Güvenlik, Güncel, İsrail, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batı Şeria'nın kuzeyindeki saldırılarını sürdüren İsrail ordusu Nablus'a baskın düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:39 3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı Aynı ürüne iki kat fiyat 3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı! Aynı ürüne iki kat fiyat
11:07 Rusya Çernobil’i drone ile böyle vurdu Rusya Çernobil'i drone ile böyle vurdu
10:53 Yaptığı iğrençlik zincir markete pahalıya patladı Yaptığı iğrençlik zincir markete pahalıya patladı
10:48 Rusya, Çernobil’i vurdu Rusya, Çernobil'i vurdu
03:46 ABD’den Ankara’yı küplere bindirecek F-35 kararı ABD'den Ankara'yı küplere bindirecek F-35 kararı
16:43 Icardi’den Mourinho’ya “Goat“ yanıtı Icardi'den Mourinho'ya "Goat" yanıtı
16:41 42 yıl komadan kalan kadının hazin hikayesi yürek burktu 42 yıl komadan kalan kadının hazin hikayesi yürek burktu
16:35 Alişan, eşi Buse Varol ile Umre’ye gitti: Üçüncü kez görmek kısmet oldu Alişan, eşi Buse Varol ile Umre'ye gitti: Üçüncü kez görmek kısmet oldu
16:35 Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi
16:25 Almanya’yı birbirine katan saldırganın kimliği belli oldu Almanya'yı birbirine katan saldırganın kimliği belli oldu
16:23 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten TÜSİAD’a sert tepki AK Parti Sözcüsü Çelik'ten TÜSİAD'a sert tepki
16:20 Meltem Miraloğlu’nun 86 yaşındaki eşi hayatını kaybetti: Miras detayı şoke etti Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki eşi hayatını kaybetti: Miras detayı şoke etti
15:50 Mabel Matiz imaj değiştirdi Saçlarını kısacık kestirdi Mabel Matiz imaj değiştirdi! Saçlarını kısacık kestirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2025 12:10:49. #1.12#
SON DAKİKA: Batı Şeria'nın kuzeyindeki saldırılarını sürdüren İsrail ordusu Nablus'a baskın düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.