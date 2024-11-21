BATIKAF: Üniversiteler İçin Kariyer Fuarı

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Üniversiteli gençlerin istihdam edilebilirliklerinin artırılması, iş ve staj imkanlarına erişimde fırsat eşitliği sağlanması amacıyla Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda düzenlenen Yetenek Her Yerde Bölgesel Kariyer Fuarları'nın Batı Karadeniz ayağı, 16-17 Aralık'ta Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Bölgedeki üniversitelere ek olarak başta Ankara, Gazi ve Orta Doğu Teknik üniversiteleri olmak üzere Ankara'daki üniversitelerin de paydaşlığında, valilikler, ticaret ve sanayi odalarının destekleriyle düzenlenecek Batı Karadeniz Bölgesel Kariyer Fuarı'nın (BATIKAF) hazırlık çalıştayı, Karacasu beldesindeki otelde yapıldı.

Yaklaşık 400 kariyer etkinliğinin gerçekleştirilmesi planlanan fuarı, 70 bine yakın öğrenci ve mezunun ziyaret etmesi, 700'ün üzerinde işverenin katılım göstermesi bekleniyor.

Fuarda, üniversite öğrencileri ve mezunlar Türkiye'nin birçok yerinde faaliyet gösteren firmalarla bir araya getirilerek yeni iş imkanları ile staj fırsatları ortaya çıkarılacak.

"Erken Dönem Kariyer Ekosistemi, Türkiye'ye özgü bir sistemdir"

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay, çalıştayda yaptığı konuşmada, üniversitelerin iş gücü arzını oluşturarak insan yetiştirdiğini, sanayi ve ticaret odaları ile benzeri kurumların iş gücü talebini oluşturduğunu belirterek, kendilerinin de kariyer fuarlarıyla iş gücü arzı ile talebini buluşturduklarını kaydetti.

Atay, Türkiye'nin son 20 yılda çok büyük dönüşüm ve ilerleme kaydettiğine işaret ederek, "Geldiğimiz nokta yapmamız gereken yeni görevler, yeni vazifeler getiriyor bize. İnsan Kaynakları Ofisi olarak Türkiye'de bulunan 200'e yakın üniversiteyi Türkiye'nin kalkınmasına katkı verir hale getirmemiz lazım diye düşündük. Bunu Türkiye'nin 11 bölgesinde kurguladık." dedi.

İnsan Kaynakları Ofisi olarak sadece kariyer fuarları düzenlemediklerini belirten Atay, iş dünyasıyla yeni mezun olan ya da olacak gençlere yönelik birçok çalışma ve entegre projeyi de hayata geçirdiklerini anlattı.

Atay, bu minvalde Erken Dönem Kariyer Ekosistemi'ne çok önem verdiklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Erken Dönem Kariyer Ekosistemi, Türkiye'ye özgü bir sistemdir. Bizim istediğimiz, ülke olarak arzu ettiğimiz yönde sonuç üretir hale geldi. Buradaki hedefimiz, 20-24 yaş grubu. Yani bir adım sonra kariyere, yani hayata atılacak olan, bir adım sonra gerçek iş yaşamıyla yüz yüze olacak kesimdir.

Erken Dönem Kariyer Ekosistemi'ne dahil edilen 20-24 yaş grubundan elde edilen sonuçların üreticilerin ihtiyacı olan ara eleman konusuna destek sağlaması için de bir komisyon kurduk. Buna 'MEİS' diyoruz, Mesleki Eğitimden İstihdama Geçiş Çalışma Grubu. Altı aydır çalışıyoruz. Bir eylem planı hazırladık. Şu anda masamızda Türkiye'nin stratejik insan kaynağı planlaması var. Neden? İhtiyacınız olan insanları, ihtiyaç olan gençlerimizi o alanlara yönlendirelim. İhtiyacımız olmayan alanlarla ilgili ne gençlerimizin hayatını zayi edelim ne de reel sektörün ihtiyacı olmayan insanların eline bir kağıt parçası verip iş dünyasına salalım. Stratejik insan kaynaklarının konusu bu. Bunun için de çalışmalarımız başladı."

İnsan Kaynakları Ofisinin hayata geçirdiği proje ve çalışmalarla iş dünyasına büyük katkı sağlanacağına inandıklarını vurgulayan Atay, "Reel sektörün ihtiyaç duyduğu ara eleman işini de 3 yıllık bir zaman zarfında Avrupa Birliği ortalamasının üzerine çıkarmış olacağız. Bunun da güzel ve müjdeli bir haber olduğunu düşünüyorum, özellikle üretici kesim için. Akademi için bu işin güzel tarafı, öğrenci de aldığı eğitimin öneminin daha çok farkına varacak. Eğitim aldıktan sonra üniversitesine kendisini daha çok ait hissedecek çünkü bir işi olacak. Daha müreffeh daha gelişmiş bir Türkiye'ye doğru inşallah hep birlikte gideceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı Yetenek Kazanımı ve Organizasyon Dairesi Başkanı Neşe Gülmez de Erken Dönem Kariyer Ekosistemi'nin detayları ve içeriği hakkında katılımcılara sunum yaptı.

Katılımcılar, daha sonra alanlarına göre gruplara ayrılarak BATIKAF'ta yapacakları faaliyetlerle ilgili toplantı gerçekleştirdi.

Hazırlık çalıştayına, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı yetkilileri, BATIKAF'ta yer alacak üniversitelerin rektörleri ve akademisyenleri ile bölgede bulunan ticaret ve sanayi odalarının temsilcileri katıldı.