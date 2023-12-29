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Batman Belediyesi Temizlik Görevlisi, Uyuyan Köpeği Rahatsız Etmemek İçin 3 Saat Başka Yerde Çalıştı - Son Dakika
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Batman Belediyesi Temizlik Görevlisi, Uyuyan Köpeği Rahatsız Etmemek İçin 3 Saat Başka Yerde Çalıştı

Batman Belediyesi'nde temizlik görevlisi olan Serdar Yıldız, cadde temizliği yaparken üzerinde uyuyan sokak köpeğini rahatsız etmemek için yaklaşık 3 saat başka bir noktada çalıştı. O anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Köpeğin uyanıp ayrılmasının ardından Yıldız, o noktayı da temizledi.

29.12.2023 - 16:40,
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BATMAN'da, belediyede temizlik görevlisi olan Serdar Yıldız, topladığı yaprakların üzerinde uyuyan köpeği rahatsız etmemek için yaklaşık 3 saat başka yerde çalıştı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Batman Belediyesi'nde temizlik görevlisi Serdar Yıldız, 27 Aralık'ta Turgut Özal Bulvarı'nda cadde temizliği yaparken, bir noktada topladığı yaprakların üzerine gelip uyuyan sokak köpeğini fark etti. Köpeği rahatsız etmek istemeyen Yıldız, yaklaşık 3 saat boyunca farklı yerde çalıştı. O anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Köpeğin uyanıp ayrılmasının ardından Yıldız, o noktayı da temizledi.

Batman Belediyesi Temizlik Görevlisi, Uyuyan Köpeği Rahatsız Etmemek İçin 3 Saat Başka Yerde Çalıştı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Batman Belediyesi Temizlik Görevlisi, Uyuyan Köpeği Rahatsız Etmemek İçin 3 Saat Başka Yerde Çalıştı - Son Dakika
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