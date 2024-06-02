Batman Çayı'nda 10 yaşındaki çocuk boğuldu, akrabası ise kurtarıldı - Son Dakika
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Batman Çayı'nda 10 yaşındaki çocuk boğuldu, akrabası ise kurtarıldı

Batman Çayı\'nda 10 yaşındaki çocuk boğuldu, akrabası ise kurtarıldı

Batman'da aileleriyle piknik yapmak için gittikleri Batman Çayı'nda suya giren 10 yaşındaki Seher Basütçu akıntıya kapılarak boğuldu. Akrabası B.A. ise hastanede tedavi altına alındı. Olayın ardından AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Seher Basütçu'nun cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, B.A.'nın sağlık durumu iyi olduğu belirtildi. Soruşturma başlatıldı.

02.06.2024 21:44
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BATMAN'da aileleriyle piknik yapmak için gittikleri Batman Çayı kenarında suya girdikten sonra akıntıya kapılan 10 yaşındaki Seher Basütçu boğuldu, akrabası B.A. (14) ise hastanede tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde Batman merkeze bağlı Doluca köyü Batman Çayı Doluca Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Aileleriyle birlikte çay kenarında piknik yapan Seher Basütçu ve akrabası B.A., serinlemek için Batman Çayına girdi. Çocukların akıntıya kapıldığını gören aileleri suya girerek B.A.'yı kurtarmayı başardı. Ancak Seher Basütçu, akıntıyla birlikte gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. B.A. hastaneye kaldırılırken, Batman İtfaiyesi su altı arama kurtarma ekibi dalgıçlarının yaptığı çalışmada Seher Basütçu da sudan çıkarıldı. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Seher Basütçu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. B.A.'nın sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, Seher'in cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Batman Çayı'nda 10 yaşındaki çocuk boğuldu, akrabası ise kurtarıldı - Son Dakika

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