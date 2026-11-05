Batman'da 4. Gastronomi Fuarı 80 stantla açıldı, 15 Kasım'a kadar sürecek - Son Dakika
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Batman'da 4. Gastronomi Fuarı 80 stantla açıldı, 15 Kasım'a kadar sürecek

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Batman\'da 4. Gastronomi Fuarı 80 stantla açıldı, 15 Kasım\'a kadar sürecek
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Batman Valiliği koordinasyonunda Adalet Caddesi'nde düzenlenen 4. Gastronomi Fuarı, dua okunup kurdele kesilerek açıldı. Fuar, 80 stantta Türkiye'nin farklı illerinden gelen ürünleri Batmanlılarla buluşturacak ve 15 Kasım'a kadar sürecek.

Batman'da "4. Gastronomi Fuarı" kapılarını ziyaretçilere açtı.

Valilik koordinasyonunda Batman Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve İl Özel İdaresince Adalet Caddesi'nde düzenlenen fuarın açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Vali Ekrem Canalp, törende yaptığı konuşmada, fuar ve festivallerin kentin hem tanıtımına hem de ekonomisine katkı sunduğunu söyledi.

Fuarda 80 stantta Türkiye'nin farklı illerinden gelen ürünlerin Batmanlılarla buluşacağını belirten Canalp, "Memleketimizin her bir köşesinden gelen ürünleri Batmanlılar burada görecek, burada tadacak. Ama şu da olacak. Memleketimizin her tarafından gelen insanlarımıza Batman'ın ürünlerini de tanıtacağız. Her ikisi de beraber olacak." dedi.

Duanın okunmasının ardından kurdele kesildi.

Açılışa İl Emniyet Müdürü Yusuf Fatih Atay, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ekrem Doğan, vali yardımcıları, belediye başkanları, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Fuar, 15 Kasım'a kadar sürecek.

Kaynak: AA
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