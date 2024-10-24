Batman'da Enerji Zirvesi Başladı

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Batman'da "4. Uluslararası Enerji Zirvesi" başladı.

Batman Üniversitesinin ev sahipliğinde, Türkiye Petrolleri, Tüpraş ve Dicle Elektrik'in sponsorluğunda merkez kampüs konferans salonunda düzenlenen ve 2 gün sürecek "4. Uluslararası Batman Enerji Zirvesi"nde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, zirvenin açılışında, amaçlarının küresel iş birliği gerektiren enerji konusu gibi alanlarda iş birliğini geliştirmeye yönelik fırsatlar oluşturmak olduğunu söyledi.

Sürdürülebilir bir gelişme ve dünya barışı için devletlere, toplumlara ve bireylere büyük sorumluluklar düştüğünü kaydeden Demir, temel insan hakları, göç, enerji gibi küresel sorunların çözümünün her bireyin sadece kendi ülkesine değil, tüm dünyaya karşı sorumluluklarının bilincine vardığı zaman mümkün olabileceğini belirtti.

Devletlerin enerji gibi stratejik konularda birbirlerine güvenerek iş birliği yaptıklarını ifade eden Demir, şöyle konuştu:

"İş birlikleri genelde sorunları çözmek için oluşturulsa da ihtiyaçların da etkili olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim bu minvalde, Paris Antlaşması 18 Nisan 1951 yılında Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Fransa, Batı Almanya ve İtalya arasında imzalanmıştır. Antlaşmayla günümüzün Avrupa Birliği'ni temellerini oluşturacak olan ilk adım atılarak, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu kurulmuştur. Avrupa'yı böyle bir oluşuma iten ana sebep ise Avrupa'nın kendisini kalkındırmak için mevcut kaynaklarını kullanmaya ihtiyacının olmasıdır. Devletlerin enerji iş birliği konusunda geliştirdiği ikinci yöntem ise komşu ülkeler ile bölgesel ilişkilerdir. Buna en iyi örnek yakın dönemde tamamlanan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi'dir (TANAP). Türkiye ve Azerbaycan'ın enerji alanında stratejik iş birliğinin en önemli projelerinden biri olan bu projede de Yunanistan, Azerbaycan gazının Avrupa'ya ulaştırılmasında önemli rol oynamaktadır. Türkiye-Yunanistan sınırında TANAP'a bağlanacak Trans Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı (TAP) inşaatı da sona erdikten sonra tarihte ilk defa Azerbaycan gazı Hazar havzasından Avrupa pazarlarına doğrudan iletilecek."

Zirvede, "Yapay Zekanın ve İnsanlığın Enerjisi", "Enerjide Bölgesel Kalkınma ve Sürdürülebilirlik", "Enerji Jeopolitiği", "Enerji ve Çevre", "Enerji, yapay zeka ve blockchain" ve "Akıllı Şebeke ve Enerji" konuları gerçekleştirilecek oturumlarda ele alınacak.