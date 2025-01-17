Batman\'da Filistin için Sanat Yarışması

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Batman'da yarışmaya katılan öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve Filistinlilerin özgürlük umudunu tuvale yansıttı.

Türkiye Petrolleri (TP) Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde dönem sonu etkinlikleri kapsamında "Öğrencilerin gözüyle Mescid-i Aksa" temalı yarışma düzenlendi.

Geleneksel ve Çağdaş Sanatları Bölümü öğrencileri tarafından yaklaşık bir ay süren çalışma sonunda yarışma için 26 eser ortaya çıktı.

Öğrenciler, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten itibaren Gazze'ye yönelik saldırılarının yanı sıra saldırılara karşı direnen Filistinlilerin özgürlük umudunu yaptıkları resimlere yansıttı.

Resimler, okulun giriş salonunda sergilendi.

"Okulumuzda farkındalık oluşturmak istedik"

Okul Müdürü İrfan Ortaç, AA muhabirine, Gazze'de insanlığın gördüğü en büyük zulmün ve soykırımın yaşandığına dikkati çekti.

İsrail saldırılarında kadın, çocuk, yaşlı demeden Filistinlilerin katledildiğini vurgulayan Ortaç, "Bu katliama duyarsız kalmamak için okulumuzda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve dönem sonu etkinlikleri kapsamında farkındalık oluşturmak istedik. Geleneksel ve Çağdaş Sanatları Bölümü öğrencilerimizin bu kapsamda yaptığı çalışmaları sergiliyoruz." dedi.

Okuldaki sergiyi Batman'ın farklı noktalarında da açmayı hedeflediklerini belirten Ortaç, bu çalışmayla bir nebze bile olsa Filistinlilerin acılarını hissetmek istediklerini dile getirdi.

"Sanat, çok güçlü silahtır"

Görsel Sanatlar Öğretmeni Sümeyra Coşkun da okulda her yıl farklı konu ve temalarda sergiler düzenlediklerini anlattı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle bu yıl resim sergisi düzenlediklerini aktaran Coşkun, "Sergimizde 26 eser bulunmakta. Sanatın insanlığın ortak mirası olduğunu, milletlerin sanatla var olduğunu, sanatın çok güçlü silah olduğunu öğrencilerimizin oluşturduğu eserlerle yansıtmaya çalıştık." dedi.

Coşkun, Filistin'de yaşanan saldırıların bir an önce son bulmasını temenni etti.

"Oradaki çocukların hayallerini yansıttım"

Yarışmaya katılan 11. sınıf öğrencisi Necla Karakaya ise bir haftada yaptığı resmin birinci seçildiğini söyledi.

Karakaya, "Resmimde Filistinli çocukların nasıl zulüm gördüğünü anlatmak istedim ve ne kadar zulüm görseler de nasıl güçlü durduklarını anlattım. Duygularımı yansıttım." ifadesini kullandı.

Songül Işık ise sosyal medyada gördüğü Filistin resimlerinden ilham alarak resmini çizdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Resmimde, Filistin'de yaşanan zulümlerle birlikte barışın ve mutluluğun geleceğine olan umudu göstermek istedim. Savaşın olduğu fakat çocukların her daim bir umutla yaşadığını anlatmak istedim ve oradaki çocukların hayallerini yansıttım. Haksız yere öldürülen çocukları konu edindim. Saldırıların sona ermesiyle özgürlüğün ve mutluluğun olduğu bir Filistin'i çizmek istedim."