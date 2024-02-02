Batman\'da İl Jandarma Komutanlığından 183 olaya müdahale, 188 şüpheli yakalandı

Güncel

Batman'da İl Jandarma Komutanlığınca geçen ay 183 olaya müdahale edildi, 188 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca suçla mücadele kapsamında ocak ayında 183 olaya müdahale edildi ve yakalanan 188 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 2.267 gram metamfetamin, 49 gram kubar esrar, 20 gram kokain, 158 uyuşturucu hap, 9 bin 17 paket kaçak sigara, 237 elektronik sigara, 45 cep telefonu, 11 tabanca ve 72 bronz sikke ele geçirildi.

Trafik güvenliği kapsamında yürütülen çalışmalarda ise 30 bin 366 araç kontrol edildi, 1012 sürücüye idari para cezası uygulandı, 127 araç trafikten men edildi. Yapılan yol kontrol ve arama çalışmalarında ise 890 şüpheli yakalandı.