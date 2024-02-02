Batman\'da İl Jandarma Komutanlığından 183 olaya müdahale, 188 şüpheli yakalandı

Batman'da İl Jandarma Komutanlığınca geçen ay 183 olaya müdahale edildi, 188 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca suçla mücadele kapsamında ocak ayında 183 olaya müdahale edildi ve yakalanan 188 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 2.267 gram metamfetamin, 49 gram kubar esrar, 20 gram kokain, 158 uyuşturucu hap, 9 bin 17 paket kaçak sigara, 237 elektronik sigara, 45 cep telefonu, 11 tabanca ve 72 bronz sikke ele geçirildi.
Trafik güvenliği kapsamında yürütülen çalışmalarda ise 30 bin 366 araç kontrol edildi, 1012 sürücüye idari para cezası uygulandı, 127 araç trafikten men edildi. Yapılan yol kontrol ve arama çalışmalarında ise 890 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Şubat depremlerinde 53 bin 537 vatandaşın yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ankara'da yapılan bir toplantıda konuşan Bakan Yerlikaya, depremlerin yol açtığı büyük kayıplara dikkat çekti.
Sosyal Güvenlik Kurumunun Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde yapılan düzenleme ile 11'i yerli üretim olmak üzere 13 ilaç daha geri ödeme listesine alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın kategorilerini açıkladığı ilaçlar arasında 2 adet kanser ilacı da bulunuyor.
2013'teki Gezi Parkı olayları sırasında göstericilere pala ile saldırması nedeniyle Palalı Sabri" adıyla tanınan Sabri Çelebi'nin ölümüne neden olan saldırıya ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü, edindikleri bilgileri İsrail istihbarat servisi MOSSAD'a sattığı belirlenen 7 şüpheliyi gözaltına aldı.
Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Aysu ile Kardeniz arasında yapılan elemede adaya veda eden isim Kardeniz oldu. Elendikten sonra gözyaşlarına boğulan Kardeniz, ekip arkadaşları tarafından sakinleştirildi.
Gezi olayları sırasında palayla göstericilere saldırdığı için adı Palalı Sabri olarak kalan Sabri Çelebi İstanbul Beyoğlu'nda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Polis konuyla ilgili çalışma başlattı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP'yi eleştirmesine yanıt veren CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti ile CHP arasında herhangi bir para alışverişi olmadığını doğruladı. Kılıçdaroğlu ayrıca, Türkiye'de hukuk düzeninin olmadığını ve yargının bağımsızlığının yerle bir edildiğini belirtti.
Gaziosmanpaşa'da özel bir hastaneye ambulans ile getirilen ve buradan başka bir hastaneye götürülmek istenen Kemal Atkoşar'ın oksijenin kesildiği iddia edildi. Olaya ilişkin şikayetçi olan Kemal Atkoşar'ın kızı Ece Atkoşar, hastanede yapılan müdahalelerin yetersiz olduğunu ve babasının birkaç saat entübe edildikten sonra hayatını kaybettiğini belirtti. Şikayet dilekçesinde, hastanenin ihmali ve kusurlu davranışlarına dair detaylar yer aldı.
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