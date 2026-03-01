Batman'da İran'a Saldırılar Protesto Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Batman'da İran'a Saldırılar Protesto Edildi

01.03.2026 18:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da sivil toplum kuruluşları, İran'a yönelik saldırıları protesto etti. Görüşmelerde saldırıların, Türkiye için bir tehdit olabileceği vurgulandı.

BATMAN'da sivil toplum kuruluşları öncülüğünde, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırıları protesto edildi.

Gülistan Caddesi'nde bir araya gelen grup, 'Kahrolsun İsrail, Kahrolsun Amerika' sloganları atarak İran'a yönelik saldırılara tepki gösterdi. Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı, edilen duanın ardından sona erdi. Sivil toplum kuruluşları adına basın açıklamasını okuyan Muhammed Habip Durmaz, "ABD, işgalci İsrail, Batılı destekçileri ve bazı Müslüman ülkelerin de desteği ile İran'a yönelik ortak saldırı düzenlediler. Bu saldırıya çocukları katletmekle başladılar. Yıllardır Irak, Suriye, Libya, Lübnan ve Filistin'de milyonlarca Müslümanın kanını döken küresel zorbalar, bitmek bilmeyen vahşetlerine bir yenisini daha eklerken, hiçbir hukuki ve somut delile dayanma gereği bile hissetmeden uluslararası tüm kurum ve kuruluşları ayaklar altına alarak pervasızca hareket ettiler" dedi.

Durmaz, Orta Doğu'nun İsrail için güvenli ve konforlu bir alana dönüştürülmek istendiğini ifade ederek, "Bu saldırılar İran'la son mu bulacak? Hayır. Şüphesiz ki bu durum Türkiye'ye yönelecek tehdidin bir habercisidir. Siyasi, diplomatik ve ekonomik alanlarda güçlü bir birliktelik ortaya konulmalı" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Sivil Toplum, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Türkiye, Batman, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da İran'a Saldırılar Protesto Edildi - Son Dakika

Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık
ABD Başkanı Trump: İran’a büyük operasyon başlattık ABD Başkanı Trump: İran'a büyük operasyon başlattık

18:37
Avrupa’dan aykırı ses: İran’ın bombalanması Trump’a petrol getirir
Avrupa'dan aykırı ses: İran'ın bombalanması Trump'a petrol getirir
17:59
Pentagon: İran’ın saldırılarında 3 ABD askeri öldü
Pentagon: İran'ın saldırılarında 3 ABD askeri öldü
17:53
ABD, ilk kez kamikaze İHA kullandı
ABD, ilk kez kamikaze İHA kullandı
17:03
İran ’Abraham Lincoln’u hedef aldı, ABD’den açıklama geldi
İran 'Abraham Lincoln'u hedef aldı, ABD'den açıklama geldi
17:02
Bakan Şimşek, “Borsa İstanbul kapatılacak“ iddiasına yanıt verdi
Bakan Şimşek, "Borsa İstanbul kapatılacak" iddiasına yanıt verdi
16:41
İran’ın İsrail’e düzenlediği füze saldırısında şehir harabeye döndü
İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısında şehir harabeye döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 19:21:43. #7.13#
SON DAKİKA: Batman'da İran'a Saldırılar Protesto Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.