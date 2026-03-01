Batman'da İran'a Saldırılar Protesto Edildi

BATMAN'da sivil toplum kuruluşları öncülüğünde, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırıları protesto edildi.

Gülistan Caddesi'nde bir araya gelen grup, 'Kahrolsun İsrail, Kahrolsun Amerika' sloganları atarak İran'a yönelik saldırılara tepki gösterdi. Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı, edilen duanın ardından sona erdi. Sivil toplum kuruluşları adına basın açıklamasını okuyan Muhammed Habip Durmaz, "ABD, işgalci İsrail, Batılı destekçileri ve bazı Müslüman ülkelerin de desteği ile İran'a yönelik ortak saldırı düzenlediler. Bu saldırıya çocukları katletmekle başladılar. Yıllardır Irak, Suriye, Libya, Lübnan ve Filistin'de milyonlarca Müslümanın kanını döken küresel zorbalar, bitmek bilmeyen vahşetlerine bir yenisini daha eklerken, hiçbir hukuki ve somut delile dayanma gereği bile hissetmeden uluslararası tüm kurum ve kuruluşları ayaklar altına alarak pervasızca hareket ettiler" dedi.

Durmaz, Orta Doğu'nun İsrail için güvenli ve konforlu bir alana dönüştürülmek istendiğini ifade ederek, "Bu saldırılar İran'la son mu bulacak? Hayır. Şüphesiz ki bu durum Türkiye'ye yönelecek tehdidin bir habercisidir. Siyasi, diplomatik ve ekonomik alanlarda güçlü bir birliktelik ortaya konulmalı" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,