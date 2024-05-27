Batman'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi - Son Dakika
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Batman'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Batman\'da İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Batman İslami Sivil Toplum Kuruluşları öncülüğünde toplanan katılımcılar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Ellerinde Filistin bayraklarıyla bir araya gelen grup, İsrail aleyhine sloganlar attı. Basın açıklamasında, İsrail'in saldırılarının devam ettiği ve birçok Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi. Katılımcılar, Filistinlilerin sadece kendi toprakları için değil tüm İslam coğrafyası için mücadele ettiğini vurgulayarak, onların yanında olduklarını dile getirdi. Açıklamanın ardından Filistinliler için dua okundu.

27.05.2024 21:03
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Batman'da protesto edildi.

Gülistan Caddesi'nde, Batman İslami Sivil Toplum Kuruluşları öncülüğünde bir araya gelen katılımcılar, ellerinde Filistin bayraklarıyla İsrail aleyhine slogan attı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından grup adına basın açıklamasını okuyan Anadolu Gençlik Derneği Batman Şube Başkanı Abdurrahim Demirtaş, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının devam ettiğini söyledi.

Dün, Refah kentindeki kamp alanının bombalanması sonucu çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiğini ifade eden Demirtaş, yaşamını yitiren Filistinlilere Allah'tan rahmet diledi.

Demirtaş, Filistinlilerin sadece kendi toprakları için değil tüm İslam coğrafyası için mücadele ettiğini ifade ederek, onların yanında olduklarını dile getirdi.

Açıklamanın ardından yaşamını yitiren Filistinliler için dua okundu.

Basın açıklamasına, HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, siyasi parti üyeleri, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kanaat önderleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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