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BATMAN'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkat çekmek için konvoy düzenlendi - Son Dakika
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BATMAN'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkat çekmek için konvoy düzenlendi

Batman'da sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkat çekmek amacıyla konvoy düzenlendi. Esentepe Külliye Cami önünde toplanan kalabalık, araçlarıyla şehir turu attıktan sonra Necat Nasıroğlu Külliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Sivil toplum kuruluşları adına konuşan Nurettin Teymur, Gazze'nin yanında olduklarını ve zulüm devam ettikçe seslerini duyuracaklarını belirtti.

27.01.2024 - 17:36,
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BATMAN'da sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkat çekmek için konvoy düzenlendi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkat çekmek amacıyla, sivil toplum kuruluşları öncülüğünde Esentepe Külliye Cami önünde toplanan kalabalık, araçlarıyla konvoy oluşturarak şehir turu attı. Gültepe Mahallesinde bulunan Necat Nasıroğlu Külliyesi önünde sona eren konvoyun ardından basın açıklaması düzenlendi. Sivil toplum kuruluşları adına açıklama yapan Nurettin Teymur, 'Filistin'in, Aksa'nın, Gazze'nin yanında olduğumuzu göstermek için bugün buradayız. Bizler Gazze'nin ölmesine sessiz kalmayacağız. Unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu zulüm devam ettikçe biz Gazze'nin sesi olmaya devam edeceğiz ve İnşallah yakın bir gün de zafer coşkusu ile bir araya geleceğiz. Refah sınır kapısından yardımların geçmesi için her şeyi yapmalarını vicdanlı tüm Dünya liderlerinden bekliyoruz dedi.

BATMAN\'da İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırılarına dikkat çekmek için konvoy düzenlendi
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: BATMAN'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkat çekmek için konvoy düzenlendi - Son Dakika
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