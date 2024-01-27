BATMAN\'da İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırılarına dikkat çekmek için konvoy düzenlendi

BATMAN'da sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkat çekmek için konvoy düzenlendi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkat çekmek amacıyla, sivil toplum kuruluşları öncülüğünde Esentepe Külliye Cami önünde toplanan kalabalık, araçlarıyla konvoy oluşturarak şehir turu attı. Gültepe Mahallesinde bulunan Necat Nasıroğlu Külliyesi önünde sona eren konvoyun ardından basın açıklaması düzenlendi. Sivil toplum kuruluşları adına açıklama yapan Nurettin Teymur, 'Filistin'in, Aksa'nın, Gazze'nin yanında olduğumuzu göstermek için bugün buradayız. Bizler Gazze'nin ölmesine sessiz kalmayacağız. Unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu zulüm devam ettikçe biz Gazze'nin sesi olmaya devam edeceğiz ve İnşallah yakın bir gün de zafer coşkusu ile bir araya geleceğiz. Refah sınır kapısından yardımların geçmesi için her şeyi yapmalarını vicdanlı tüm Dünya liderlerinden bekliyoruz dedi.