Batman'da kaybolan genç kızın cesedi baraj gölünde bulundu - Son Dakika
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Batman'da kaybolan genç kızın cesedi baraj gölünde bulundu

Batman\'da kaybolan genç kızın cesedi baraj gölünde bulundu

Batman'ın Petrol Mahallesi'nde yaşayan 26 yaşındaki Rojvelat Kızmaz'dan 4 gün boyunca haber alamayan yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan arama çalışmaları sonucunda Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü kıyısında kadın giysileri bulundu. Dalgıç ekiplerin yaptığı aramada, giysilerin yaklaşık 50 metre ilerisinde Kızmaz'ın cesedi bulundu. Ceset, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

12.02.2024 13:09  Güncelleme: 13:10
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Batman'da kaybolan 26 yaşındaki genç kızın cesedi baraj gölünde bulundu.

Petrol Mahallesi'ndeki evinden 4 gün önce ayrılan Rojvelat Kızmaz'dan haber alamayan yakınlarının polise kayıp başvurusunda bulunması üzerine başlatılan çalışmalarda, Hasankeyf ilçesinde Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü kıyısında bazı kadın giysileri tespit edildi.

Polis ve jandarma ile AFAD ekiplerince söz konusu bölgede hem karada hem de baraj gölünde arama yapıldı.

Dalgıç ekipler, giysilerin bulunduğu yerin yaklaşık 50 metre ilerisinde bir cesede ulaştı.

Sudan çıkarılan ve tekneye alınan cesedin Kızmaz'a ait olduğu belirlendi. Kızmaz'ın yakınları bu sırada sinir krizi geçirdi.

Kızmaz'ın cesedi savcı tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

Kaynak: AA

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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Veysel Eroğlu, Hasankeyf, Batman, Olaylar, Polisiye, Cinayet, Soruşturma, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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