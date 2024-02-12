Batman'da kayıp kişinin kıyafetleri bulundu - Son Dakika
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Batman'da kayıp kişinin kıyafetleri bulundu

Batman'da Cuma günü evden çıkan Rojvelat Kızmaz'dan (26) bir daha haber alınamadı. Kızmaz'a ait kıyafetlerin akşam saatlerinde Hasankeyf ilçesinde baraj gölü kenarında bulunduğu ihbarı üzerine ekipler bölgede çalışma başlattı.

12.02.2024 00:17
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BATMAN'da Cuma günü evden çıkan Rojvelat Kızmaz'dan (26) bir daha haber alınamadı. Kızmaz'a ait kıyafetlerin akşam saatlerinde Hasankeyf ilçesinde baraj gölü kenarında bulunduğu ihbarı üzerine ekipler bölgede çalışma başlattı.

Batman'da merkeze bağlı Petrol Mahallesi'nde yaşayan Rojvelat Kızmaz, 9 Şubat'ta sabah saatlerinde evden çıktı. Akşam eve dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla Kızmaz'ı aradı. Aile, bir sonuç alamayınca polise kayıp ihbarında bulundu. Bugün akşam saatlerinde Kızmaz'a ait kıyafetlerin Hasankeyf ilçesinde baraj gölü kenarında bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin arama kurtarma çalışması sürüyor. (DHA)

Batman\'da kayıp kişinin kıyafetleri bulundu
Kaynak: DHA

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Hasankeyf, Batman, İtfaiye, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da kayıp kişinin kıyafetleri bulundu - Son Dakika
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