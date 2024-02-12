Batman'da Kayıp Şahsın Cansız Bedeni Baraj Gölünde Bulundu - Son Dakika
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Batman'da Kayıp Şahsın Cansız Bedeni Baraj Gölünde Bulundu

Batman'da 9 Şubat'ta evinden çıkan ve haber alınamayan Rojvelat Kızmaz'ın cesedi, baraj gölünde bulundu. Kızmaz'ın ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılmış, kıyafetlerinin baraj gölü kenarında bulunması üzerine arama çalışmaları başlatılmıştı. Dron destekli yapılan aramalar sonucunda Kızmaz'ın cesedi, kıyafetlerinin bulunduğu alana yakın gölde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

12.02.2024 14:17  Güncelleme: 14:19
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BATMAN'da 9 Şubat'ta evinde çıkıp, haber alınamayan Rojvelat Kızmaz'ın (26) baraj gölünde cansız bedenine ulaşıldı.

Merkeze bağlı Petrol Mahallesi'nde oturan Rojvelat Kızmaz, 9 Şubat'ta sabah saatlerinde evden çıktı. Akşam eve dönmeyince ailesi, kendi imkanlarıyla Kızmaz'ı aradı. Aile, bir sonuç alamayınca polise kayıp ihbarında bulundu. Kızmaz'a ait kıyafetlerin dün akşam saatlerinde Hasankeyf ilçesindeki Ilısu Veysel Eroğlu Baraj Gölü kenarında bulunduğu ihbarı sonrası bölgeye jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dron destekli aramalar sonucunda Kızmaz'ın cesedi, kıyafetlerin bulunduğu alana yakın gölde bulundu. Bu sırada haberi duyup, kıyıda bekleyen bir kişi göle atlarken, ekipler cesedi sudan çıkardı. Cenaze morga götürülürken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Batman\'da Kayıp Şahsın Cansız Bedeni Baraj Gölünde Bulundu
Kaynak: DHA

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