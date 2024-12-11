Batman'da Lise Öğrencilerine İlk Yardım Eğitimi - Son Dakika
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Batman'da Lise Öğrencilerine İlk Yardım Eğitimi

Türk Kızılay, 3 bin lise öğrencisine ilk yardım eğitimi vererek farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

11.12.2024 15:46
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Batman'da, lise öğrencilerine yönelik verilen eğitimler sürüyor.

Türk Kızılay Batman Şubesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve 44. Bölge Batman Siirt Muş Eczacı Odasının iş birliğiyle 20 Kasım'da "İlk Yardım Eğitimi Projesi" kapsamında başlayan eğitimlere devam ediliyor.

Proje kapsamında 100 okulda eğitim gören 3 bin lise öğrencisine ilk yardım eğitimin verilmesi hedefleniyor.

Yunus Emre Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitim programı öncesinde konuşan Türk Kızılay Batman Şube Başkanı Davut Okçu, ilk yardım konusunda gençlerde farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir proje başlattıklarını söyledi.

Okçu, şöyle konuştu:

"Her gün birçok yerde iş ve trafik kazası oluyor. Evlerimizde bazen ufak tefek yanıklar oluşuyor ya da çocukların boğazına bir şeyler kaçabiliyor ve orada kim varsa müdahale etme durumunda kalıyor. Bazen bu müdahaleler yanlış olabiliyor ve bu yanlışlar yaralanan kişilerin hayatını kaybetmesine neden olabiliyor ama bazen de ilk yardım konusunda eğitimli olduğumuz için bir hayat kurtarıyoruz."

Daha sonrda İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birim Koordinatörü ve İlk Yardım Eğitmeni Hasan Aydınlık tarafından katılımcılara ilk yardım eğitim verildi.

Eğitimlerin ardından okula ecza dolabı hediye edildi.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Kızılay, Eğitim, Sağlık, Güncel, batman, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da Lise Öğrencilerine İlk Yardım Eğitimi - Son Dakika

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