Batman'da Minik Engelli Bireyler 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Horon Oynadı - Son Dakika
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Batman'da Minik Engelli Bireyler 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Horon Oynadı

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Batman'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte minik engelli çocuklar müzik eşliğinde halay ve horon oynadı. Etkinliğe katılan aileler ve davetliler, çocukların gösterilerini coşkuyla alkışladı.

03.12.2024 17:07  Güncelleme: 17:18
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Batman'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde minik engelli bireyler horon oynadı

BATMAN - Batman'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlenen konserinde engelli minik çocuklar halay ve horon tepip gönüllerince eğlendi.

Batman Belediyesi Ahmet Güneştekin Kültür Merkezi Konferans Salonunda gerçekleşen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programına, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, kamu kurum müdürleri, engelli bireylerinin aileleri ve minik engelli bireyler katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından, bas gitarda Bayram Ekinci, bateride Kamuran Yavuz, elektro gitarda Evren Erdoğan ve solist Münevver Denizhan'ın sahne aldığı çocuk konseri ile başladı.

Çocuk konserinin ardından program sırasıyla Batman TOBB Güzel Sanatlar Lisesi öğretmeni Duygu Tunç eşliğinde minik engelli bireyin piyano çalması. Ardından Minik engelli bireylerin 'Anadolu Ateşi' adlı gösterisi ve yine sahne alan miniklerin müzik eşliğine halay ve horon tepip oynaması gelen misafirlerden ayakta alkış aldı.

Batman\'da Minik Engelli Bireyler 3 Aralık Dünya Engelliler Günü\'nde Horon Oynadı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Batman'da Minik Engelli Bireyler 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Horon Oynadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da Minik Engelli Bireyler 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Horon Oynadı - Son Dakika
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